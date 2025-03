MotoGP, Morbidelli vola sul bagnato ad Austin in FP1. Marquez cade ed è 3°, buon avvio di Bagnaia

Si è appena conclusa con il miglior tempo di Franco Morbidelli la prima sessione di prove libere del Gran Premio delle Americhe 2025, valevole come terzo appuntamento stagionale del Mondiale di MotoGP. Il weekend texano è cominciato con una sessione bagnata che potrebbe rivelarsi comunque abbastanza indicativa, alla luce delle previsioni meteo di sabato e domenica.

Al COTA di Austin il più veloce della FP1 è stato Morbidelli con la Ducati del team VR46, fermando il cronometro in 2’12″531 dopo aver messo in evidenza un ottimo ritmo per tutto il turno. Il pilota romano ha preceduto la Yamaha dello specialista australiano Jack Miller, secondo a soli 83 millesimi dalla vetta, mentre il leader del campionato Marc Marquez si è piazzato in terza posizione a 249 millesimi.

Il fuoriclasse catalano ha trovato subito un buon passo sotto la pioggia con la sua Ducati GP25 ufficiale, incappando nella prima caduta (highside in curva 2, senza conseguenze) della stagione ma reagendo alla grande nell’ultimo run della sessione con dei giri estremamente competitivi. Segnali incoraggianti con gomme da bagnato anche per il francese Johann Zarco, 4° a 307 millesimi dalla testa con la Honda, e per il talento spagnolo Pedro Acosta, 5° a 0.744 con la KTM.

Bilancio tutto sommato positivo considerando le circostanze (pioggia) ed il contesto (Austin) per Francesco Bagnaia, 6° a 0.759 dal miglior tempo assoluto di Morbidelli con la Ducati ufficiale GP25 dopo le dure sconfitte di Buriram e Termas de Rio Hondo. Completano la top10 Alex Marquez, le KTM di Maverick Viñales e Brad Binder e la Yamaha di Augusto Fernandez.

CLASSIFICA FP1 GP AMERICHE 2025 MOTOGP

1 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 2’12.531 15 16 323.5

2 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 2’12.614 15 15 0.083 0.083 323.5

3 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 2’12.780 12 12 0.249 0.166 326.5

4 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 2’12.838 13 14 0.307 0.058 323.5

5 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 2’13.275 14 16 0.744 0.437 326.5

6 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 2’13.290 16 16 0.759 0.015 329.6

7 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 2’13.314 13 13 0.783 0.024 324.5

8 12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 2’13.483 16 16 0.952 0.169 327.5

9 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 2’13.638 14 15 1.107 0.155 329.6

10 7 Augusto FERNANDEZ SPA Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 2’14.148 15 15 1.617 0.510 321.5

11 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 2’14.257 15 16 1.726 0.109 319.6

12 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 2’14.277 16 17 1.746 0.020 320.6

13 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 2’14.528 15 15 1.997 0.251 319.6

14 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 2’14.531 14 15 2.000 0.003 325.5

15 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 2’14.739 14 14 2.208 0.208 325.5

16 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 2’14.922 14 14 2.391 0.183 325.5

17 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 2’15.445 9 13 2.914 0.523 322.5

18 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 2’15.480 14 14 2.949 0.035 320.6

19 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 2’15.682 9 9 3.151 0.202 325.5

20 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda LCR HONDA 2’15.959 14 15 3.428 0.277 324.5

21 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing APRILIA 2’19.703 14 15 7.172 3.744 319.6

22 79 Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team APRILIA 2’21.433 9 11 8.902 1.730 325.5