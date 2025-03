MotoGP, Marco Bezzecchi: “Obiettivo Q2 raggiunto, sul giro secco mi manca ancora qualcosa…”

Marco Bezzecchi non può che essere soddisfatto al termine delle pre-qualifiche del Gran Premio di Argentina, secondo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sul tracciato di Termas de Rio Hondo il pilota del team Aprilia ha messo a segno il quarto tempo assoluto a soli 2 decimi dalla vetta, confermando come la pista sia di suo gradimento (dopotutto è l’ultimo vincitore della gara sudamericana nell’edizione del 2023).

Il miglior tempo della giornata è stato fissato da Marc Marquez in 1:37.295 con 135 millesimi di vantaggio su Fabio Di Giannantonio e 201 su Alex Marquez. Quarta posizione proprio per Marco Bezzecchi a 215 millesimi, quinta per Brad Binder a 251, mentre è sesto Alex Rins a 296. Settimo Johann Zarco a 390 millesimi dalla vetta, ottavo Fabio Quartararo a 523, quindi nono Pedro Acosta a 532 con Francesco “Pecco” Bagnaia che completa la top10 a 539.

Al termine del venerdì di Termas de Rio Hondo il pilota romagnolo ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Sono abbastanza contento di quanto fatto perchè è stata una buona giornata. L’obiettivo è stato raggiunto, ovvero sbarcare subito nella Q2. Nel giro secco penso che mi manchi ancora un pochino per puntare alla pole position ma abbiamo lavorato bene con tutte le gomme, sia all’anteriore, sia al posteriore. Proveremo a continuare così”.

Ultima battuta sull’inizio di stagione e, soprattutto, su come l’assenza di Jorge Martin abbia inciso sulla moto di Noale: “Non so se con lui regolarmente in pista le cose sarebbero andate meglio, o peggio. Di sicuro la squadra nella sua interezza mi ha seguito maggiormente e con più attenzione anche a livello di ingegneri. Un po’ mi dispiace che non ci sia Jorge ma, come si suol dire, è andata così. La sua presenza sarebbe stata un bello stimolo. Ad ogni modo stiamo lavorando bene e la moto continua a migliorare”.