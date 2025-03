MotoGP, Marco Bezzecchi: “L’assenza di Martin complica i nostri piani. Bei ricordi a Termas de Rio Hondo…”

Scatta ufficialmente il fine settimana del Gran Premio di Argentina, secondo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025, e tutta l’attenzione si sposta sul duello interno al team Ducati Factory tra Marc Marquez e Francesco Bagnaia. Chi vincerà sul tracciato di Termas de Rio Hondo? Giova ricordare che l’ultimo a trionfare sulla pista della provincia di Santiago del Estero, però, è stato Marco Bezzecchi nell’edizione 2023.

Un anno fa, infatti, non si è corso in Argentina e, di conseguenza, il pilota romagnolo è l’ultimo ad essere salito sul gradino più alto del podio di Termas de Rio Hondo: “Ho dei bei ricordi, ma ogni volta che arrivi su un circuito è una storia diversa. Una nuova partenza”. (Fonte: Motorsport.com).

“Sono contento di tornare su questa pista – prosegue – mi piace e ho dei bei ricordi, naturalmente. Sarà dura perché non veniamo qui da due anni, quindi la pista sarà molto sporca e dovremo capire le condizioni. Non vedo l’ora di iniziare a guidare. Tutto il fine settimana però sarà tosto perché il circuito migliorerà giorno dopo giorno e dovremo capire ogni volta quanto sia veloce”.

In casa Aprilia ci sarà tanto lavoro da svolgere, con la consapevolezza che tutto il peso, da questo punto di vista, sarà sulle spalle proprio del “Bezz”. Il prolungarsi dell’assenza di Jorge Martin complica i piani della scuderia di Noale: “È una decisione che Jorge ha preso con Aprilia e penso sia la migliore scelta tornare quando sarà nel migliore stato di forma possibile. È un peccato non averlo con noi nemmeno ad Austin, ma spero che quando tornerà sarà al 100% e pronto per correre”.

Ultima battuta sulla notizia delle ultime ore: dal 2027 sarà Pirelli a diventare il fornitore degli pneumatici della MotoGP andando a sostituire Michelin: “È una notizia strana perché non me l’aspettavo. Manca ancora molto tempo, è bello avere un marchio italiano, ma ora voglio concentrarmi su queste ultime due stagioni con Michelin. Hanno fatto veramente un buon lavoro”.