MotoGP, Marc Marquez si conferma l’uomo da battere in Texas. Bagnaia deve limitare i danni

Marc Marquez parte con il piede giusto al COTA di Austin, firma il miglior tempo del venerdì e consolida la sua candidatura per il ruolo di favorito principale in vista del Gran Premio delle Americhe 2025, valevole come terzo atto stagionale del Mondiale MotoGP. Il leader del campionato, dominatore delle prime due tappe in Thailandia e in Argentina, ha sempre avuto un feeling speciale con la pista texana e può mettere nel mirino la terza doppietta (Sprint+gara) di fila.

MM93 è andato fortissimo oggi in tutte le condizioni: sotto la pioggia, su pista umida e su asfalto maculato. L’otto volte iridato volava anche negli ultimi minuti delle pre-qualifiche con gomme slick su un tracciato ormai quasi completamente asciutto, rifilando sette decimi al primo degli inseguitori e lanciando un segnale inequivocabile al resto della concorrenza.

Ducati ha dettato legge nella prima vera sessione clou del fine settimana statunitense monopolizzando la top5, con la sesta e ultima Rossa di Francesco Bagnaia che ha comunque centrato l’obiettivo della qualificazione diretta in Q2. Pecco, dopo aver trovato tutto sommato un buon ritmo con gomme rain e su asfalto viscido, non ha brillato sull’asciutto faticando a completare un giro pulito ed evitando il Q1 per un soffio anche grazie ad un pizzico di fortuna.

L’impressione è che Bagnaia, ancora alla ricerca del giusto feeling con la GP25, dovrà rimboccarsi le maniche tra sabato e domenica per limitare i danni e non lasciare per strada troppi punti nel Mondiale rispetto al rivale diretto per il titolo e compagno di squadra Marc Marquez. Il torinese avrà a che fare con diversi avversari temibili per il podio sui saliscendi di Austin tra cui gli altri ducatisti Alex Marquez, Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio, senza sottovalutare alcuni specialisti del bagnato (in caso di pioggia) e outsider come Jack Miller e Pedro Acosta.