MotoGP, Marc Marquez domina le pre-qualifiche di Austin. Bagnaia si salva e va in Q2

Marc Marquez mette le cose in chiaro e si porta davanti a tutti al termine del venerdì sul COTA di Austin, firmando il miglior tempo assoluto nelle pre-qualifiche del Gran Premio delle Americhe 2025, terzo capitolo stagionale del Mondiale MotoGP. Il fenomeno catalano del team ufficiale Ducati ha fatto la differenza nella fase finale del turno con gomme slick nel momento in cui la pista si è asciugata, consentendo ai piloti di spingere forte per cercare di ottenere l’accesso diretto in Q2.

L’otto volte campione iridato, leader della classifica a punteggio pieno dopo le doppiette in Thailandia ed in Argentina, ha fissato il limite in 2’02″929 dimostrando un feeling impressionante con il circuito texano in sella alla sua GP25. Il fuoriclasse di Cervera ha preceduto i ducatisti italiani del team VR46 Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli, rispettivamente secondo e terzo a 736 e 837 millesimi dalla vetta facendo un grande balzo in avanti proprio all’ultimo giro.

Top5 tutta Ducati completata dalla coppia Gresini Racing formata dagli spagnoli Alex Marquez e Fermin Aldeguer, entrambi sotto al secondo di distacco dalla testa, ma la casa di Borgo Panigale è riuscita a portare direttamente in Q2 anche un opaco Francesco Bagnaia, decimo col brivido a un secondo e mezzo dal compagno di squadra e appena davanti alla Yamaha di Fabio Quartararo, undicesimo e quindi primo degli esclusi per soli 12o millesimi.

Sessione positiva per l’australiano Jack Miller, 6° con la Yamaha, per le KTM di Pedro Acosta (7°) e Maverick Viñales (8°) e per la Honda di Joan Mir (9°), tutti ammessi al Q2. Relegati in Q1 gli azzurri Marco Bezzecchi (13° con l’Aprilia ufficiale), Luca Marini (15° con la Honda), Enea Bastianini (18° con la KTM) e Lorenzo Savadori (22° con l’Aprilia).

CLASSIFICA PRE-QUALIFICHE GP AMERICHE 2025 MOTOGP

1 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 2’02.929 16 17 341.3

2 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 2’03.665 21 21 0.736 0.736 336.9

3 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 2’03.766 21 21 0.837 0.101 338.0

4 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 2’03.811 19 19 0.882 0.045 335.9

5 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 2’03.902 16 17 0.973 0.091 334.8

6 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 2’03.953 19 20 1.024 0.051 334.8

7 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 2’04.099 19 19 1.170 0.146 338.0

8 12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 2’04.261 19 19 1.332 0.162 335.9

9 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 2’04.342 16 17 1.413 0.081 334.8

10 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 2’04.459 16 17 1.530 0.117 339.1

11 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 2’04.579 17 17 1.650 0.120 331.6

12 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 2’04.761 19 19 1.832 0.182 339.1

13 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 2’04.770 20 21 1.841 0.009 335.9

14 79 Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team APRILIA 2’04.931 18 20 2.002 0.161 338.0

15 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 2’04.964 17 17 2.035 0.033 331.6

16 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 2’05.113 20 20 2.184 0.149 333.7

17 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 2’05.287 16 16 2.358 0.174 334.8

18 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 2’05.335 19 19 2.406 0.048 338.0

19 7 Augusto FERNANDEZ SPA Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 2’05.927 18 18 2.998 0.592 332.7

20 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 2’05.981 13 15 3.052 0.054 332.7

21 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda LCR HONDA 2’06.493 18 18 3.564 0.512 334.8

22 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing APRILIA 2’06.922 18 18 3.993 0.429 335.9