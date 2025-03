MotoGP, GP USA 2025: risultati e classifica pre-qualifiche. Marc Marquez padrone, Bagnaia in Q2 per un soffio

Le pre-qualifiche del GP degli USA, terzo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP, hanno dato il loro responso. Sul circuito di Austin i piloti e i team hanno lavorato alacremente per trovare la miglior messa a punto possibile sulla propria moto e raccogliere informazioni. I dati sono stati messi insieme, per poi lanciarsi nel time-attack per la definizione di Q2 e di Q1.

Una pista difficile da interpretare quella texana, fatta di tanti avvallamenti e tra mille saliscendi. Complicato avere la giusta stabilità. In altre parole, bisogna fidarsi e anche rischiare. Un motivo in più per cui Marc Marquez in passato abbia fatto il bello e il cattivo tempo su questo tracciato, vista la sua arte di controllare quel limite che spesso per gli altri è già oltre.

Non è un caso che l’iberico su questo layout abbia posto la propria bandierina in sette circostanze, di cui sei consecutive. Per cui vederlo andare forte non è stata affatto una sorpresa, semmai una conferma. Curiosità c’era sul conto di Francesco Bagnaia che aveva voglia di iniziare il fine-settimana con un piglio un po’ diverso dal solito, dopo i problemi in Thailandia e in Argentina.

Pecco aveva bisogno di trovare la quadra con facilità, dovendosi rapportare anche al proprio compagno di box in Ducati. La risposta è stata negativa per quanto visto, visto che il piemontese si è qualificato alla Q2 per un soffio, col decimo tempo, rimediando 1.530 dal team-mate. Marquez, infatti, ha preceduto tutti col tempo di 2:02.929 a precedere Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46) e Franco Morbidelli (Ducati VR46). In Q2 ci saranno anche Alex Marquez (Ducati Gresini), Fermin Aldeguer (Ducati Gresini), Jack Miller (Yamaha Pramac), Pedro Acosta (KTM), Maverick Vinales (KTM Tech3) e Joan Mir (Honda).

RISULTATI E CLASSIFICA PRE-QUALIFICHE GP USA MOTOGP 2025

1 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 2’02.929 16 17 341.3

2 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 2’03.665 21 21 0.736 0.736 336.9

3 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 2’03.766 21 21 0.837 0.101 338.0

4 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 2’03.811 19 19 0.882 0.045 335.9

5 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 2’03.902 16 17 0.973 0.091 334.8

6 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 2’03.953 19 20 1.024 0.051 334.8

7 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 2’04.099 19 19 1.170 0.146 338.0

8 12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 2’04.261 19 19 1.332 0.162 335.9

9 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 2’04.342 16 17 1.413 0.081 334.8

10 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 2’04.459 16 17 1.530 0.117 339.1

11 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 2’04.579 17 17 1.650 0.120 331.6

12 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 2’04.761 19 19 1.832 0.182 339.1

13 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 2’04.770 20 21 1.841 0.009 335.9

14 79 Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team APRILIA 2’04.931 18 20 2.002 0.161 338.0

15 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 2’04.964 17 17 2.035 0.033 331.6

16 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 2’05.113 20 20 2.184 0.149 333.7

17 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 2’05.287 16 16 2.358 0.174 334.8

18 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 2’05.335 19 19 2.406 0.048 338.0

19 7 Augusto FERNANDEZ SPA Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 2’05.927 18 18 2.998 0.592 332.7

20 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 2’05.981 13 15 3.052 0.054 332.7

21 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda LCR HONDA 2’06.493 18 18 3.564 0.512 334.8

22 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing APRILIA 2’06.922 18 18 3.993 0.429 335.9