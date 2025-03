MotoGP, Marc Marquez: “Oggi ero più in difficoltà che in Thailandia, ma con gomme più usate mi sono sentito forte”

Marc Marquez ha conquistato il successo del GP d’Argentina, seconda prova del Mondiale 2025 di MotoGP. L’asso spagnolo, in sella alla Ducati ufficiale, ha vinto il confronto diretto col fratello Alex (Ducati Gresini) e prosegue nel proprio percorso magico di questa primissima parte di stagione. L’iberico, infatti, ha dato seguito alla pole-position e all’affermazione della Sprint Race di ieri.

Un risultato che conferma il grande feeling che il fuoriclasse spagnolo ha con la GP25, riuscendo a cambiare letteralmente ritmo negli ultimi 5 giri e non dando modo a nessuno di rispondere. Un altro mattoncino del castello è stato posto da Marc, in considerazione di un Francesco Bagnaia tutt’altro che brillante e solo quarto al traguardo, preceduto da un Franco Morbidelli (Ducati VR46) che ha saputo prendersi il terzo gradino del podio e stupire tutti con la scelta delle gomme (morbida al posteriore). “Morbido” torna sul podio domenicale dopo 4 anni e Marc ha eguagliato Angel Nieto con 90 vittorie in tutte le classi, la 64ma in top-class e la quarta in Argentina.

“Sono super contento di aver raggiunto il risultato di Angel Nieto e dedico a lui e alla sua famiglia questa vittoria. Non avevo una grande confidenza col posteriore e a un certo punto mi sono anche detto di accontentarmi, ma poi mi sono sentito meglio con gomme usate e sono riuscito a vincere. Grande gara di mio fratello“, le parole a caldo dell’iberico.

Ai microfoni di Sky Sport, Marc ha aggiunto rispetto al confronto con suo fratello: “Su questa pista non è facile superare e Alex andava molto forte. L’unico punto era curva-5 e nelle ultime tornate avevo quel feeling che prima non avevo. In questo modo sono stato in grado di sferrare l’attacco e in maniera pulita“.

Marquez ha poi parlato del suo stato di forma e ha rivelato: “Credo che in questo momento ho quella tranquillità che non devo dimostrare niente a nessuno. Mi sento molto bene con il team e non risento della pressione della squadra Factory“. In conclusione, una sottolineatura sulle differenze tra GP25 e GP24: “Le due moto sono molto vicine ed è il pilota a fare la differenza. Mio fratello ha guidato in maniera incredibile e io ho commesso un errore di cui ha approfittato. Sono riuscito poi a riprendermi, come ho detto, nelle ultime battute“.