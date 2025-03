MotoGP, Alex Marquez: “Ho dato tutto quello che avevo. Mai stato così vicino a Marc”

Alex Marquez ha concluso in seconda posizione il Gran Premio di Argentina, secondo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sul tracciato di Termas de Rio Hondo il minore dei fratelli Marquez ce l’ha messa tutta ma, ancora una volta, il Cabroncito lo ha beffato, lasciandogli la guida della gara per diverse tornate, salvo poi superarlo nella battute conclusive per piazzare l’ennesimo successo della sua annata.

Marc Marquez, quindi, ha concluso la gara in terra argentina con un vantaggio di 1.3 proprio sul fratello Alex, mentre il podio è completato da Franco Morbidelli a 4.6. Quarta posizione per Pecco Bagnaia a 5.5, quinta per Fabio Di Giannantonio a 7.1 davanti a Johann Zarco, sesto 7.4. Settima posizione per Brad Binder a 14.2, ottava per Ai Ogura a 14.4, nona per Pedro Acosta a 15.6, mentre completa la top10 Joan Mir a 15.7.

Al termine della prova odierna, Alex Marquez ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Sono contento di questo secondo posto. La mia gara ha vissuto il momento clou al momento dell’errore di Marc. Quando ho visto che finiva largo in curva 1 ho capito che potevo passarlo e ci sono riuscito. Sapevo che se fossi rimasto alle sue spalle avrei potuto salvare un po’ di più le gomme ma l’occasione era ghiotta”.

“Ho provato a condurre la gara dando tutto quello avevo – prosegue – ma alla fine Marc mi ha sorpassato di nuovo. Alla fine ho provato a riprenderlo ma era impossibile. Ad ogni modo sono molto contento perché siamo stati davvero vicini. Anzi, mai stati così vicini”.