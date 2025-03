MotoGP, GP USA 2025: risultati e classifica FP1. Morbidelli brilla sul bagnato su Miller e Marquez. 6° Bagnaia dietro Acosta

Si è da poco conclusa la prima sessione di prove libere del Gran Premio delle Americhe, terzo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sul tracciato denominato COTA di Austin (Texas) la pioggia ha scombussolato tutte le carte in tavola, proponendo un turno decisamente complicato per i piloti, con diverse cadute importanti (su tutte una disarcionata di Marc Marquez).

Il miglior tempo della FP1 sulla pista statunitense lo ha fissato Franco Morbidelli in 2:12.531 con 83 millesimi su Jack Miller, mentre è terzo Marc Marquez a 249. Quarto Johann Zarco a 307, davanti a Pedro Acosta quinto a 744, mentre è sesto Pecco Bagnaia a 759.

Settima posizione per Alex Marquez a 783 millesimi dalla vetta, quindi ottava per Maverick Vinales a 952, davanti a Brad Binder nono a 1.107 e Augusto Fernandez decimo a 1.617. Chiude in 12a posizione Luca Marini a 1.746, quindi 15° Enea Bastianini a 2.208, davanti a Fabio Di Giannantonio a 2.391. Si ferma in 19a posizione Marco Bezzecchi a 3.151, mentre è 21° Lorenzo Savadori a 7.172.

Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio la graduatoria dei tempi della FP1 della classe regina.

CLASSIFICA TEMPI FP1 GP AMERICHE 2025 MOTOGP

1 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 2’12.531 15 16 323.5

2 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 2’12.614 15 15 0.083 0.083 323.5

3 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 2’12.780 12 12 0.249 0.166 326.5

4 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 2’12.838 13 14 0.307 0.058 323.5

5 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 2’13.275 14 16 0.744 0.437 326.5

6 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 2’13.290 16 16 0.759 0.015 329.6

7 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 2’13.314 13 13 0.783 0.024 324.5

8 12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 2’13.483 16 16 0.952 0.169 327.5

9 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 2’13.638 14 15 1.107 0.155 329.6

10 7 Augusto FERNANDEZ SPA Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 2’14.148 15 15 1.617 0.510 321.5

11 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 2’14.257 15 16 1.726 0.109 319.6

12 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 2’14.277 16 17 1.746 0.020 320.6

13 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 2’14.528 15 15 1.997 0.251 319.6

14 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 2’14.531 14 15 2.000 0.003 325.5

15 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 2’14.739 14 14 2.208 0.208 325.5

16 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 2’14.922 14 14 2.391 0.183 325.5

17 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 2’15.445 9 13 2.914 0.523 322.5

18 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 2’15.480 14 14 2.949 0.035 320.6

19 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 2’15.682 9 9 3.151 0.202 325.5

20 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda LCR HONDA 2’15.959 14 15 3.428 0.277 324.5

21 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing APRILIA 2’19.703 14 15 7.172 3.744 319.6

22 79 Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team APRILIA 2’21.433 9 11 8.902 1.730 325.5