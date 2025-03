MotoGP, Franco Morbidelli: “Austin mi piace tanto, c’è entusiasmo dopo l’Argentina”

Avvio di stagione molto positivo per Franco Morbidelli, che ha cominciato la sua nuova avventura con il team VR46 trovando una buona costanza di rendimento e tornando soprattutto sul podio in una gara lunga a Termas de Rio Hondo quasi quattro anni dopo l’ultima volta (Jerez 2021). Il romano si è tolto la soddisfazione di arrivare terzo nel Gran Premio d’Argentina 2025, precedendo il pilota ufficiale Ducati Francesco Bagnaia.

L’italo-brasiliano, dopo un weekend di riposo, arriva dunque al terzo round del Mondiale con l’obiettivo di confermarsi nelle posizioni di vertice e provare a salire sul podio anche al COTA di Austin in sella alla sua Ducati GP24. “Andiamo ad Austin, una pista che mi piace tanto, ma è molto difficile e diversa dalle due su cui abbiamo corso in questo inizio di stagione. Arriviamo con una grande iniezione di fiducia e con entusiasmo dopo il grande risultato ottenuto in Argentina“, dichiara l’azzurro.

“L’obiettivo è di continuare così e vogliamo iniziare bene sin da subito, lavorando durante il weekend come abbiamo fatto nelle due gare precedenti. Arrivo negli Stati Uniti carico di energia anche dopo essere stato in Brasile la scorsa settimana, è stato molto bello“, le parole del trentenne vice-campione del mondo MotoGP nel 2020.