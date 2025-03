MotoGP, Marc Marquez: “Messi alle spalle due week end perfetti, si corre ad Austin su una pista che mi piace”

Marc Marquez si presenta al via del prossimo fine-settimana del Mondiale 2025 di MotoGP come meglio non avrebbe potuto. Lo spagnolo sta sfruttando al massimo la chance di guidare la Ducati ufficiale e, nelle prime due tappe del campionato, è stato impressionante per la facilità con cui sia riuscito a prevalere in totale gestione.

Sono stati 74 i punti incamerati dall’asso nativo di Cervera, frutto delle affermazioni nelle Sprint Race e nei GP in Thailandia e in Argentina. Il calendario, da questo punto di vista, sorride anche a Marquez dal momento che nel prossimo week end si correrà ad Austin, che è uno dei suoi feudi da sempre, citando le sette vittorie su questa pista così particolare.

“Arriviamo ad Austin dopo due week end praticamente perfetti, soprattutto il primo in Thailandia. Il COTA è un tracciato a cui sono particolarmente affezionato e dove sono sempre riuscito a essere veloce, anche l’anno scorso quando per la prima volta l’ho affrontato in sella alla Ducati“, ha raccontato Marc (fonte: sito ufficiale della Ducati).

“Una pista impegnativa fisicamente e a livello di guida dove ho vinto tanto. Dobbiamo rimanere concentrati, non commettere errori, curare i dettagli e lavorare sodo con tutta la squadra per continuare a essere competitivi“, ha concluso l’iberico.