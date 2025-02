Motocross, Adamo sfida De Wolf e Laengenfelder per il titolo in MX2. Lata e Zanchi possono stupire

Questo weekend, tra sabato 1 e domenica 2 marzo, il Mondiale Motocross 2025 aprirà i battenti in Argentina (sulla pista di Cordoba) con la prima delle venti tappe previste nel calendario di questa stagione. Fari puntati in MX2 sul campione in carica Kay de Wolf, che gareggerà con la tabella numero 1 sempre sull’Husvarna con l’obiettivo di confermarsi sul trono iridato della 250.

Uno dei suoi avversari più temibili ha lasciato la categoria, infatti il giovane fenomeno belga Lucas Coenen è stato promosso in MXGP da KTM a soli 18 anni dopo aver lottato fino in fondo per il titolo mondiale nel 2024 in MX2. L’olandese dovrà però fare i conti con almeno un paio di antagonisti in grado di giocarsi il campionato come i piloti KTM Simon Laengenfelder e Andrea Adamo.

Il tedesco ha chiuso le ultime tre annate consecutive in terza posizione nella generale e sembra ormai pronto ad effettuare il definitivo salto di qualità per andare a caccia del Mondiale, mentre il ventunenne siciliano è reduce da una stagione difficile anche a livello fisico dopo l’inatteso e splendido titolo iridato del 2023 in MX2, quindi avrà motivazioni importanti per tornare stabilmente al vertice.

Outsider di lusso Liam Everts (passato dalla KTM all’Husqvarna), Sascha Coenen (molto competitivo nelle partenze) le Yamaha di Thibault Benistant e Rick Elzinga, Marc-Antoine Rossi e l’azzurro Ferruccio Zanchi (10° l’anno scorso da rookie saltando tre round). Attenzione anche a tre giovani debuttanti provenienti dall’Europeo 250 e che potrebbero stupire: il francese Mathis Valin, il romano Valerio Lata e l’olandese Cas Valk.