Moto2, Deniz Oncu svetta nella FP2 di Buriram. Cresce Vietti, ancora lontano Arbolino

Deniz Oncu ha chiuso al comando nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Thailandia, appuntamento d’esordio del Mondiale di Moto2 2025. Sul tracciato di Buriram le condizioni meteo iniziano a farsi davvero torride con 33° per quanto riguarda l’atmosfera e ben 44° sull’asfalto, con i piloti che hanno affinato le moto in vista di qualifiche e gara.

Il più veloce, come detto, è risultato il turco Deniz Oncu (Red Bull KTM Ajo) con il tempo di 1:34.720, precedendo lo spagnolo Aron Canet (Kalex Fantic) per 55 millesimi, mentre chiude al terzo posto l’olandese Zonta van den Goorbergh (Kalex RW) a 231. Quarto tempo per l’indonesiano Mario Aji (Kalex Idemitsu) a 292 millesimi, mentre è quinto il nostro Celestino Vietti (Boscoscuro HDR) a 362.

Sesta posizione per il belga Barry Baltus (Kalex Fantic) a 375 millesimi, settima per lo spagnolo Manuel Gonzalez (Kalex Intact GP) a 413, quindi ottava, nona e decima posizione per i suoi connazionali Marcos Ramirez (Kalex American) a 418, Jorge Navarro (Forward Klint) a 463 e Albert Arenas (Kalex Gresini) a 521. Non va oltre la 22a posizione Tony Arbolino (Boscoscuro Pramac Yamaha Moto2) a 964.

Ora la classe mediana si rimbocca le maniche in vista delle qualifiche che scatteranno con la Q1 alle ore 07.45 italiane (le ore 13.45 locali) mentre la Q2 decisiva prenderà il via alle ore 08.10.