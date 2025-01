Motomondiale 2025: tutti gli italiani iscritti tra MotoGP, Moto2 e Moto3

Da 14 a 15. Cresce di una unità la pattuglia italiana iscritta al Motomondiale. Non certo un risultato da festeggiare, visti i fasti di un tempo ma, ad ogni modo, un numero che va analizzato. Nel complesso l’Italia stringe i denti a livello numerico, anche in vista del Mondiale 2025. Una situazione che, ormai da tempo, si è fatta preoccupante e che conferma un fatto ormai assodato: alle spalle dei grandi protagonisti del momento il ricambio tanto atteso non c’è stato.

Dopo annate nelle quali gli italiani dominavano la scena (per fare un esempio, nel 2006 corsero 36 azzurri nelle tre categorie) ormai tra Moto2 e Moto3 rischiamo di diventare semplici spettatori. Oppure, molto più probabilmente, lo siamo già diventati. Nella classe mediana, dopotutto, siamo al minimo storico, con 2 soli rappresentanti: Tony Arbolino e Celestino Vietti. In Moto3, rispetto ai 5 del 2024, passiamo a 6, contando anche Dennis Foggia che è sceso dalla Moto2.

Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio tutti gli italiani che saranno protagonisti nel prossimo Motomondiale.

MOTOGP

Marco Bezzecchi (Aprilia)

Francesco Bagnaia (Ducati Factory)

Fabio Di Giannantonio (Ducati Pertamina VR46)

Franco Morbidelli (Ducati Pertamina VR46)

Luca Marini (Honda HRC)

Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3)

MOTO2

Tony Arbolino (Boscoscuro Pramac Yamaha)

Celestino Vietti (Boscoscuro Speed Up)

MOTO3

Nicola Carraro (Honda Snipers)

Riccardo Rossi (Honda Snipers)

Luca Lunetta (Honda SIC58)

Stefano Nepa (Honda SIC58)

Dennis Foggia (CFMoto Aspar KTM)

Matteo Bertelle (KTM MTA)

Guido Pini (KTM Liqui Moly