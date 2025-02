Moto2, Diogo Moreira svetta nella seconda sessione di prove in Thailandia. Italiani fuori dalla top 14

Diogo Moreira svetta nella seconda sessione di prove libere del GP della Thailandia, primo appuntamento del Motomondiale 2025 di Moto2. Il centauro in forza all’Italtrans Racing Team ha superato negli ultimi minuti Manuel Gonzalez, dominatore della prima sessione.

Il brasiliano nello specifico ha stampato un tempo di 1:35.030, staccando di 0.058 la Liqui Moly Dynavolt Intact GP dell’avversario, il quale, nonostante una caduta ed un giro cancellato per track limits, ha preceduto un sorprendente Deniz Oncu (Red Bull KTM Ajo), terzo a 0.198.

Bene poi Mario Aji (Idemitsu Honda Team Asia), al quarto posto a 0.199, piazzandosi davanti a Jorge Navarro (KLINT Forward Factory Team), quinto a 0.338, Jake Dixon (OnlyFans American Racing Team), sesto a 0.360, ed Albert Arenas (ITALJET Gresini Moto2), settimo a 0.369.

Niente da fare per i piloti italiani, purtroppo abbondantemente fuori dalla top 14. Celestino Vietti (SUP Racing) si è dovuto accontentare della sedicesima posizione, a 0.518, mentre Tony Arbolino (BLU CRU Pramac Yamaha Moto2) della ventesima, a 0.668. Da segnalare infine la ventunesima piazza del rookie David Alonso (CFMOTO Aspar Team), trionfatore in Moto3 ed ancora a caccia di confidenza nella classe mediana.