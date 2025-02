Moto2, Manuel Gonzalez impressiona nelle FP1 in Thailandia con il record della pista. 4° Arbolino

Un fantastico Manuel Gonzalez primeggia nelle FP1 di Moto2 del Gran Premio di Thailandia a Buriram facendo segnare addirittura il record della pista: 1:34.591 per lo spagnolo che ha sbaragliato la concorrenza e ha subito mandato un segnale forte a tutti. Gli sta relativamente vicino solo Deniz Oncu, mentre gli altri accusano dai sei decimi in su.

A lungo nella prima parte della sessione resta al comando Manuel Gonzalez con il crono di 1:35.505 e non viene battuto da nessuno, nonostante che tanti gli vadano vicino come Aron Canet che si mette a 16 centesimi di ritardo o Darryn Binder a 49 centesimi, ma rimangono dietro allo spagnolo della Liqui Moly Dynavolt Intact GP.

Gli standard si abbassano notevolmente nell’ultima parte con Gonzalez che si migliora sensibilmente e fa 1:34.781, confermandosi in prima posizione e abbassa subito dopo ancora il suo tempo facendo 1:34.591 che significa record della pista. Distacchi davvero ampi rispetto a tutti i suoi rivali: il primo ad avvicinarsi è Deniz Oncu che arriva a 0″280 con il crono di 1:34.871. Sono gli unici due piloti ad abbattere il muro dell’1’35”.

Terza posizione per Diogo Moreira a un ritardo di 0″601 nei confronti di Gonzalez, poi troviamo Tony Arbolino in quarta posizione a 0″732, appena davanti a Jake Dixon e Filip Salac. 13a posizione per Celestino Vietti a 1″066, nonostante qualche ottimo parziale specie nel primo settore.

CLASSIFICA TEMPI FP1 MOTO2 GP THAILANDIA

1 18 Manuel GONZALEZ SPA Liqui Moly Dynavolt Intact GP KALEX 1’34.591 14 19 279.7

2 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Ajo KALEX 1’34.871 16 20 0.280 0.280 282.7

3 10 Diogo MOREIRA BRA Italtrans Racing Team KALEX 1’35.192 15 19 0.601 0.321 279.7

4 14 Tony ARBOLINO ITA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 1’35.323 16 18 0.732 0.131 284.9

5 96 Jake DIXON GBR ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 1’35.364 11 17 0.773 0.041 281.2

6 12 Filip SALAC CZE ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 1’35.383 14 17 0.792 0.019 278.3

7 28 Izan GUEVARA SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 1’35.456 16 18 0.865 0.073 279.7

8 81 Senna AGIUS AUS Liqui Moly Dynavolt Intact GP KALEX 1’35.505 13 20 0.914 0.049 279.7

9 44 Aron CANET SPA Fantic Racing LINO SONEGO KALEX 1’35.521 9 12 0.930 0.016 274.1

10 15 Darryn BINDER RSA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 1’35.554 5 18 0.963 0.033 278.3

11 21 Alonso LOPEZ SPA Team HDR Heidrun BOSCOSCURO 1’35.562 16 17 0.971 0.008 279.0

12 75 Albert ARENAS SPA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 1’35.625 14 18 1.034 0.063 280.5

13 13 Celestino VIETTI ITA Team HDR Heidrun BOSCOSCURO 1’35.657 18 19 1.066 0.032 280.5

14 7 Barry BALTUS BEL Fantic Racing LINO SONEGO KALEX 1’35.758 4 18 1.167 0.101 276.2

15 24 Marcos RAMIREZ SPA OnlyFans American Racing Team KALEX 1’35.776 16 17 1.185 0.018 279.7

16 80 David ALONSO COL CFMOTO Inde Aspar Team KALEX 1’35.779 15 15 1.188 0.003 278.3

17 64 Mario AJI INA Idemitsu Honda Team Asia KALEX 1’35.871 14 15 1.280 0.092 275.5

18 27 Daniel HOLGADO SPA CFMOTO Inde Aspar Team KALEX 1’36.037 17 19 1.446 0.166 277.6

19 84 Zonta VD GOORBERGH NED RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 1’36.096 5 11 1.505 0.059 279.7

20 99 Adrian HUERTAS SPA Italtrans Racing Team KALEX 1’36.108 20 20 1.517 0.012 276.2

21 4 Ivan ORTOLA SPA QJMOTOR – FRINSA – MSI BOSCOSCURO 1’36.153 15 16 1.562 0.045 284.2

22 92 Yuki KUNII JPN Idemitsu Honda Team Asia KALEX 1’36.211 19 19 1.620 0.058 277.6

23 9 Jorge NAVARRO SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 1’36.236 17 17 1.645 0.025 274.1

24 95 Collin VEIJER NED Red Bull KTM Ajo KALEX 1’36.361 12 19 1.770 0.125 278.3

25 71 Ayumu SASAKI JPN RW – Idrofoglia Racing GP KALEX 1’36.377 11 18 1.786 0.016 278.3

26 16 Joe ROBERTS USA OnlyFans American Racing Team KALEX 1’36.400 7 15 1.809 0.023 275.5

27 11 Alex ESCRIG SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 1’36.469 17 18 1.878 0.069 273.4

28 66 Oscar GUTIERREZ SPA QJMOTOR – FRINSA – MSI BOSCOSCURO 1’36.742 17 18 2.151 0.273 278.3