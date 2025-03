Milano-Sanremo femminile 2025: la startlist e le partecipanti, ci sono Longo Borghini e Balsamo

Sabato 22 marzo andrà in scena la prima edizione della rinnovata Milano-Sanremo femminile, che torna in calendario dopo una lunga assenza e sarà per la prima volta un evento di livello World Tour. Si preannuncia un parterre davvero stellare, con alcune delle atleti di riferimento del panorama internazionale che si daranno battaglia per la vittoria della Classicissima di Primavera.

Il dorsale numero 1 sarà sulle spalle della belga Lotte Kopecky, che farà il proprio esordio stagionale in questo appuntamento storico. Sarà spalleggiata da Lorena Wiebes, due volte campionessa del mondo e già a segno in quattro occasioni durante questa stagione, per fronteggiare rivali di grande calibro come Demi Vollering (reduce dal successo alle Strade Bianche), Marianne Vos e Pauline Ferrand Prevot.

L’Italia si affiderà soprattutto a Elisa Longo Borghini (impostasi all’UAE Tour) e a Elisa Balsamo (vincitrice del Trofeo Binda pochi giorni fa). Al via anche la campionessa olimpica Kristen Faulkner, la vincitrice del Tour de France Femmes Katarzyna Niewadoma e la campionessa del mondo Under 23 Puck Pieterse. Si partirà da Genova, poi il percorso sarà uguale a quello degli uomini con i Capi, la Cipressa e il Poggio nel finale.

STARTLIST MILANO-SANREMO FEMMINILE 2025

1 Team SD Worx – Protime

1. KOPECKY Lotte

2. CECCHINI Elena

3. GERRITSE Femke

4. LACH Marta

5. VAS Blanka

6. WIEBES Lorena

2 AG Insurance – Soudal

11. ŽIGART Urška

12. GHEKIERE Justine

13. (LE COURT) PIENAAR Kimberley

14. MANLY Alexandra

15. MASETTI Gaia

16. MOOLMAN Ashleigh

3 Aromitalia 3T Vaiano

21. BONINI Fanny

22. BRILLANTE ROMEO Serena

23. LA BELLA Eleonora

24. LELEIVYTĖ Rasa

25. MILAKI Argiro

26. TSERAKH Hanna

4 BePink – Imatra -Bongioanni

31. CAGNAZZO Irene

32. CASAGRANDA Andrea

33. CIPRIANI Carmela

34. JENČUŠOVÁ Nora

35. ORO Angela

36. VALTULINI Elisa

5 CANYON//SRAM zondacrypto

41. NIEWIADOMA Katarzyna

42. CONSONNI Chiara

43. CROMWELL Tiffany

44. DYGERT Chloé

45. LUDWIG Cecilie Uttrup

46. SKALNIAK-SÓJKA Agnieszka

6 CERATIZIT Pro Cycling Team

51. ALONSO Sandra

52. HASHIMI Fariba

53. HENGEVELD Daniek

54. JASKULSKA Marta

56. VAN DAM Sarah

7 Cofidis Women Team

61. LUDWIG Hannah

62. GUILMAN Victorie

63. KERN Špela

64. KOPPENBURG Clara

65. NOSKOVÁ Nikola

66. QUAGLIOTTO Nadia

8 EF Education-Oatly

71. FAULKNER Kristen

72. BORGHESI Letizia

73. HENTTALA Lotta

74. JACKSON Alison

75. KERBAOL Cédrine

76. VALLIERES Magdeleine

9 FDJ – SUEZ

81. VOLLERING Demi

82. ADEGEEST Loes

83. GUAZZINI Vittoria

84. LABOUS Juliette

85. VIGILIA Alessia

86. WOLLASTON Ally

10 Fenix-Deceuninck

91. CASASOLA Sara

92. KASTELIJN Yara

93. PIETERSE Puck

94. ROOIJAKKERS Pauliena

95. SCHWEINBERGER Christina

96. TRUYEN Marthe

11 Human Powered Health

101.BORGHESI Giada

103.EDWARDS Ruth

104.KASPER Romy

105.MALCOTTI Barbara

106.RAGUSA Katia

12 Isolmant – Premac – Vittoria

111.PIERGIOVANNI Federica Damiana

112.CURNIS Valeria

113.PEPOLI Sara

114.ROSSATO Beatrice

115.TORMENA Gaia

116.ZONTONE Asia

13 Laboral Kutxa – FundaciónEuskadi

121.ARZUFFI Alice Maria

122.FIDANZA Arianna

123.OSTOLAZA Usoa

124.SANTESTEBAN Ane

125.TOMASI Laura

126.TONETTI Cristina

14 Lidl – Trek

131.BALSAMO Elisa

132.BRAND Lucinda

133.DEIGNAN Elizabeth

134.FISHER-BLACK Niamh

135.HENDERSON Anna

136.MARKUS Riejanne

15 Liv AlUla Jayco

141.GARCÍA Mavi

142.PATERNOSTER Letizia

143.ROSEMAN-GANNON Ruby

144.SMULDERS Silke

145.TON Quinty

146.TRINCA COLONEL Monica

16 Movistar Team

151.LIPPERT Liane

152.BARIL Olivia

153.FERGUSON Cat

154.GUTIÉRREZ Sheyla

155.MARTÍN Sara

156.MEIJERING Mareille

17 Roland

161.DRONOVA-BALABOLINA Tamara

162.GRIFFIN Mia

163.PIRRONE Elena

164.RYSZ Kaja

165.SWINKELS Sylvie

166.VETTORELLO Giorgia

18 Team Mendelspeck E-Work

171.BERNARDI Emma

172.DE GRANDIS Michela

173.SAVI Prisca

174.SGARAVATO Asia

175.TAGLIAVINI Giorgia

176.VALLOTTO Giulia

19 Team Picnic PostNL

181.CAVALLI Marta

182.BARALE Francesca

183.GEORGI Pfeiffer

184.JASTRAB Megan

185.KOCH Franziska

186.VINKE Nienke

20 Team Visma | Lease a Bike

191.VOS Marianne

192.CHLADOŇOVÁ Viktória

193.DE VRIES Femke

194.FERRAND-PRÉVOT Pauline

195.VAN EMPEL Fem

196.WOLFF Imogen

21 Top Girls Fassa Bortolo

201.BORTOLI Virginia

202.CASTAGNA Monica

203.DE VALLIER Elisa

204.LUCCON Sara

205.PAVESI Marta

206.REGHINI Chiara

22 UAE Team ADQ

211.LONGO BORGHINI Elisa

212.AMIALIUSIK Alena

213.GASPARRINI Eleonora Camilla

214.HOLDEN Elizabeth

215.PERSICO Silvia

216.SQUIBAN Maeva

23 Uno-X Mobility

221.CONFALONIERI Maria Giulia

222.AALERUD Katrine

223.BARKER Elinor

224.BOILARD Simone

225.GÅSKJENN Ingvild

226.OTTESTAD Mie Bjørndal

24 VolkerWessels Women’s Pro Cycling Team

231.DEMEY Valerie

232.DIJKSTRA Anneke

233.JANSEN Eline

234.KNIJNENBURG Anne

235.RIJNBEEK Maud

236.VANPACHTENBEKE Margot