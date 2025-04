Perché la Roubaix quest’anno partirà da Compiegne? Ormai conta solo la località d’arrivo. Così come per la Milano-Sanremo

Gli appassionati del grande ciclismo hanno una venerazione speciale per la Parigi-Roubaix, quella che viene definita da alcuni come l’ultima follia sportiva del genere umano. Uno sforzo sovrumano, una corsa ciclistica unica nel suo genere, un vero e proprio Inferno del Nord, condito da chilometri durissimi sul pavé, tra polvere e fango: soltanto i migliori riescono a giungere al Velodromo più famoso del mondo, figurando come maschere quasi irriconoscibili.

È un evento che consacra nel mito e nella leggenda: entrare nell’albo d’oro di questa Classica Monumento è un onore che spetta a pochissimi eletti e che vale un’intera carriera. La caratteristica Foresta di Arenberg, il durissimo Mons-en-Pévèle, il micidiale Carrefour de l’Arbre sono i settori a cinque stelle dove spesso si fa la differenza e dove gli uomini più in forma attaccano per meritarsi la vittoria. L’edizione 2025, in programma domenica 13 aprile, si snoderà lungo un percorso di 259,2 km, di cui 55,2 sulle pietre.

Il nome ufficiale della corsa è Parigi-Roubaix, ma non si partirà dalla capitale francese. Il via dalla Ville Lumière è rimasto una prerogativa fino al 1965, poi gli organizzatori hanno deciso di porre dei cambiamenti per tagliare il facile tratto iniziale e togliere dei chilometri. Dal 1966 al 1976 la partenza era posta a Chantilly, poi nel 1977 ci si è spostati stabilmente a Compiègne e da lì si partirà anche domenica. Questa località è posta circa 60 km a nord-est dal centro di Parigi.

Ormai conta soltanto la località d’arrivo e infatti per gli appassionati questa Monumento è ormai convenzionalmente chiamata con il solo nome di “Roubaix”. Lo stesso è recentemente successo con la Milano-Sanremo: dal 2023, infatti, non si parte più dal capoluogo lombardo per diverse vicissitudini. Due anni fa il via venne dato da Abbiategrasso (in provincia di Milano), nel 2024 e nel 2025 si è scattati da Pavia per poi dirigersi verso la Liguria per affrontare i tre Capi, la Cipressa e il Poggio prima dell’arrivo in via Roma.