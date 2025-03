Mathieu van der Poel sulla Milano-Sanremo: “Ganna ha dimostrato di essere un candidato alla vittoria”

Si è testato, senza grandi risultati, alla Tirreno-Adriatico. Adesso però arriva il momento più importante della sua stagione: le Classiche di Primavera. L’uomo da seguire da sabato a metà aprile sarà sempre o quasi Mathieu van der Poel: l’ex campione del mondo va ancora a caccia di Monumento.

Le sue parole a Sporza dopo la Corsa dei due Mari: “Una vittoria in più alla Tirreno-Adriatico non cambierebbe di molto la mia bacheca. La cosa più importante è che mi sento bene, considerando anche il meteo che abbiamo trovato nell’arco della settimana. Mi serviva tutto questo, guardando alle Classiche. Chiaramente, è un peccato non essere riuscito a vincere una tappa: ho avuto qualche buona giornata, ma non sono arrivato a concludere. Ci sono comunque arrivato vicino”.

Sui possibili rivali: “Quelli che si sono visti tanto in questi giorni. Qui alla Tirreno sicuramente Filippo Ganna, che aveva già dimostrato di poter essere un potenziale candidato per la vittoria. E poi ho visto Mads Pedersen in ottima forma alla Parigi-Nizza. In più, ovviamente, Tadej Pogačar, che è sempre da considerare”.

La preparazione verso la Classicissima: “Principalmente in questi giorni mi riposerò e cercherò di tenermi attivo con qualche allenamento. Mi sento pronto per quello che sta per arrivare“.