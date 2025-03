Milano-Sanremo 2025: il borsino dei favoriti. Tadej Pogacar il più atteso, l’Italia punta su Ganna

Siamo vicinissimi alla prima Classica Monumento della stagione: sabato appuntamento con l’attesissima Milano-Sanremo, che come al solito è ricca di papabili vincitori e non presenta un favorito assoluto che appare due gradini sopra tutti. Andiamo a scoprire il borsino di chi può portarsi a casa la vittoria finale.

Il più atteso non può che essere il campione del mondo in carica: Tadej Pogacar vuole chiudere il cerchio, mancano ancora Sanremo e Roubaix, ma ha tutte le carte in regola per vincere tutte e cinque le Monumento. Ha un conto aperto con la Classicissima: proverà ad attaccare già da lontano?

A sfidarlo l’ex iridato Mathieu van der Poel che si è testato alla Tirreno-Adriatico e che la Sanremo l’ha già vinta nel 2023. Occhio anche al compagno di squadra e campione uscente Jasper Philipsen: in una volata dopo circa 300 chilometri può veramente far male. Sprint ristretto che può favorire anche Mads Pedersen, uscito alla grande dalla Parigi-Nizza.

Per il colpo a sorpresa Tom Pidcock, in netta crescita in questo inizio di stagione, ma anche Biniam Girmay e Magnus Cort. L’Italia si affida alle sue stelle: Filippo Ganna non parte lontano dai favoriti, sul Poggio può stare con i più forti e provare a far saltare il banco, mentre Jonathan Milan proverà a resistere in vista di una possibile volata.

BORSINO FAVORITI MILANO-SANREMO 2025

***** Tadej Pogacar

**** Mathieu van der Poel, Mads Pedersen

*** Filippo Ganna

** Jasper Philipsen, Tom Pidcock

* Biniam Girmay, Jonathan Milan, Magnus Cort