Quanti soldi ha guadagnato Mathieu van der Poel con la vittoria alla Milano-Sanremo 2025? E Ganna…

Mathieu van der Poel ha vinto la Milano-Sanremo 2025. Il fuoriclasse olandese si è imposto in volata sul traguardo di via Roma, battendo Filippo Ganna e Tadej Pogacar al termine di una memorabile Classicissima di Primavera. L’alfiere della Alpecin Deceuninck è stato bravo a contenere gli attacchi dello sloveno sulla Cipressa e sul Poggio, poi ha lanciato lo sprint dopo il rientro di Filippo Ganna e ha fatto festa per la seconda volta in carriera.

Il 30enne nativo di Kapellen ha messo in bacheca la settima Classica Monumento della carriera dopo i tre sigilli al Giro delle Fiandre (2020, 2022 e 2024) e il bis alla Parigi-Roubaix (2023 e 2024). Il Campione del Mondo 2023 è salito sul gradino più alto del podio e ha festeggiato per il trionfo in uno degli eventi ciclistici più importanti della stagione, ma quanti soldi ha guadagnato Mathieu van der Poel vincendo la Milano-Sanremo 2025?

Il montepremi non è all’altezza di una Monumento, l’assegno è decisamente basso considerando l’importanza dell’evento e la sua caratura secolare. L’olandese si è dovuto accontentare di 25.000 euro, meno del doppio di quello che si porta a casa imponendosi in una tappa di un Grande Giro (11.000 euro). Cifre ancora più basse per gli altri due piazzati sul podio: il nostro Filippo Ganna e lo sloveno Tadej Pogacar si sono dovuti accontentare rispettivamente di 10.000 e 5.000 euro.

QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO VAN DER POEL ALLA MILANO-SANREMO

20.000 euro per la vittoria.

E FILIPPO GANNA…

10.000 euro per il secondo posto.