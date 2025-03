Startlist Milano-Sanremo 2025: tutti i partecipanti alla Classicissima di Primavera

La Milano-Sanremo 2025 andrà in scena sabato 22 marzo: si preannuncia grande spettacolo con la prima Classica Monumento della stagione, che scatterà da Pavia e poi proporrà il tradizionale percorso con i tre Capi, la Cipressa e il Poggio prima dell’arrivo in via Roma.

Lo sloveno Tadej Pogacar sarà indubbiamente l’uomo più atteso e andrà a caccia del primo successo nella Classicissima di Primavera (unica Monumento che manca al suo palmares insieme alla Parigi-Roubaix). Tra i rivali del balcanico, fresco vincitore alle Strade Bianche, spiccano l’olandese Mathieu van der Poel e il belga Jasper Philipsen, vincitori rispettivamente nel 2023 e nel 2024.

L’Italia si affiderà soprattutto a Jonathan Milan e Filippo Ganna: il friulano ha vinto due tappe in volata alla Tirreno-Adriatico, dove il piemontese ha chiuso al secondo posto in classifica generale dimostrando un buona forma in salita e imponendosi nella cronometro. Attenzione anche a Michael Matthews e Mads Pedersen, senza sottovalutare altri uomini in forma come homas Pidcock, Stefan Kung, Magnus Cort Nielsen, Maxim Van Gils e Olav Kooij.

STARTLIST MILANO-SANREMO 2025

ALPECIN – DECEUNINCK

1 PHILIPSEN Jasper

2 DILLIER Silvan

3 GROVES Kaden

4 MEURISSE Xandro

5 RIESEBEEK Oscar

6 VAN DER POEL Mathieu

7 VERMEERSCH Gianni

ARKEA – B&B HOTELS

11 VAUQUELIN Kévin

12 DELAPLACE Anthony

13 GARCIA PIERNA Raul

14 GUERNALEC Thibault

15 GUERNALEC Victor

16 TJØTTA Martin

17 VERRE Alessandro

BAHRAIN VICTORIOUS

21 MOHORIC Matej

22 ARNDT Nikias

23 CARUSO Damiano

24 GRADEK Kamil

25 MIHOLJEVIC Fran

26 STANNARD Robert

27 ZAMBANINI Edoardo

COFIDIS

31 ARANBURU Alex

32 LASTRA Jonathan

33 MAAS Jan

34 MAHOUDO Nolann

35 OURSELIN Paul

36 SAMITIER Sergio

37 TOUZE Damien

DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM

41 BENNETT Sam

42 DE PESTEL Sander

43 GAUTHERAT Pierre

44 GUDMESTAD Tord

45 LAFAY Victor

46 NAESEN Oliver

47 PARET PEINTRE Aurélien

EF EDUCATION – EASYPOST

51 POWLESS Neilson

52 ALBANESE Vincenzo

53 ASGREEN Kasper

54 HONORÉ Mikkel

55 SWEENY William

56 VALGREN Michael

57 WALKER Max

GROUPAMA – FDJ

61 KÜNG Stefan

62 ASKEY Lewis

63 BYSTRØM Sven Erik

64 CAVAGNA Rémi

65 GENIETS Kévin

66 GREGOIRE Romain

67 PACHER Quentin

INEOS GRENADIERS

71 GANNA Filippo

72 FOSS Tobias

73 HEIDUK Kim

74 KWIATKOWSKI Michal

75 LAURANCE Axel

76 PUCCIO Salvatore

77 SWIFT Ben

INTERMARCHÉ – WANTY

81 GIRMAY Biniam

82 BRAET Vito

83 BUSATTO Francesco

84 PAQUOT Tom

85 REX Laurenz

86 RUTSCH Jonas

87 SMITH Dion Allan

ISRAEL – PREMIER TECH

91 ACKERMANN Pascal

92 CLARKE Simon

93 FRIGO Marco

94 LOUVEL Matis

95 NEILANDS Krists

96 SHEEHAN Riley

97 STRONG Corbin

LIDL – TREK

101 CICCONE Giulio

102 KIRSCH Alex

103 MILAN Jonathan

104 MOSCA Jacopo

105 PEDERSEN Mads

106 SIMMONS Quinn

107 STUYVEN Jasper

LOTTO

111 DE LIE Arnaud

112 BERCKMOES Jenno

113 BEULLENS Cedric

114 DE BUYST Jasper

115 DRIZNERS Jarrad

116 GRIGNARD Sébastien

117 LIVYNS Arjen

MOVISTAR TEAM

121 GARCIA CORTINA Ivan

122 AULAR Orluis Alberto

123 BARRENETXEA Jon

124 CANAL Carlos

125 MILESI Lorenzo

126 SERRANO Gonzalo

127 TESFAZION Natnael

Q36.5 PRO CYCLING TEAM

131 PIDCOCK Thomas

132 AZPARREN Xabier Mikel

133 BRAMBILLA Gianluca

134 CHRISTEN Fabio

135 DONOVAN Mark

136 LIEPINS Emils

137 ZUKOWSKY Nickolas

RED BULL – BORA – HANSGROHE

141 VAN GILS Maxim

142 ADRIA Roger

143 KOCH Jonas

144 MOSCON Gianni

145 MULLEN Ryan

146 PITHIE Laurence

147 SOBRERO Matteo

TEAM SOLUTION TECH – VINI FANTINI

151 SBARAGLI Kristian

152 BALDACCINI Davide

153 BALMER Alexandre

154 NENCINI Tommaso

155 QUARTUCCI Lorenzo

156 RAJOVIC Dusan

157 TSARENKO Kyrylo

SOUDAL QUICK-STEP

161 MAGNIER Paul

162 CATTANEO Mattia

163 CERNÝ Josef

164 EENKHOORN Pascal

165 PEDERSEN Casper

166 SCHACHMANN Maximilian

167 SVRCEK Martin

TEAM JAYCO ALULA

171 MATTHEWS Michael

172 DE PRETTO Davide

173 DURBRIDGE Luke

174 GAMPER Patrick

175 SCHMID Mauro

176 SÜTTERLIN Jasha

177 ZANA Filippo

TEAM PICNIC POSTNL

181 DEGENKOLB John

182 BARGUIL Warren

183 COMBAUD Romain

184 FLYNN Sean

185 HAMILTON Christopher

186 KOERDT Bjoern

187 VERMAERKE Kevin

TEAM VISMA | LEASE A BIKE

191 KOOIJ Olav

192 CAMPENAERTS Victor

193 MCLAY Daniel

194 TULETT Ben

195 VALTER Attila

196 VAN DER SANDE Tosh

197 ZINGLE Axel

TUDOR PRO CYCLING TEAM

201 ALAPHILIPPE Julian

202 HALLER Marco

203 KELEMEN Petr

204 LIENHARD Fabian

205 MAYRHOFER Marius

206 PLUIMERS Rick

207 TRENTIN Matteo

UAE TEAM EMIRATES XRG

211 POGAČAR Tadej

212 LAENGEN Vegard

213 MCNULTY Brandon

214 NARVAEZ Jhonatan

215 NOVAK Domen

216 POLITT Nils

217 WELLENS Tim

UNO-X MOBILITY

221 CORT Magnus

222 ABRAHAMSEN Jonas

223 DVERSNES Fredrik

224 JOHANNESSEN Anders

225 JOHANNESSEN Tobias

226 KRON Andreas

227 SKAARSETH Anders

VF GROUP BARDIANI – CSF FAIZANÈ

231 FIORELLI Filippo

232 MAGLI Filippo

233 MARCELLUSI Martin

234 PALETTI Luca

235 PINARELLO Alessandro

236 SCALCO Matteo

237 TAROZZI Manuele

XDS ASTANA TEAM

241 BALLERINI Davide

242 BETTIOL Alberto

243 FEDOROV Yevgeniy

244 TEUNISSEN Mike

245 ULISSI Diego

246 VELASCO Simone

247 VINOKUROV Nicolya