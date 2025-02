Mattia Furlani vince il World Indoor Tour! Il salto in lungo si tinge d’azzurro col mondiale stagionale

Mattia Furlani ha vinto la classifica di salto in lungo del World Indoor Tour (livello gold), il massimo circuito internazionale itinerante di atletica al coperto che ci ha tenuto compagnia nelle ultime cinque settimane. Il giovane fuoriclasse laziale ha conquistato l’ambito trofeo con 20 punti, frutto delle vittorie nelle uniche due tappe a cui ha preso parte: a Ostrava (Cechia) ha dettato legge con un balzo da 8.23 metri, poi a Torun (Polonia) ha trionfato con la miglior prestazione mondiale stagionale (8.37 metri).

Il fresco 20enne (ha spento le candeline lo scorso 7 febbraio) ha chiuso a pari punti con lo svedese Thobias Montler (10 punti a Belgrado, 5 a Ostrava, 5 a Torun), ma l’azzurro ha potuto esultare in virtù del maggior numero di vittorie (due contro una). Il greco Miltiadis Tentoglou si è dovuto accontentare della terza piazza (17 punti): il Campione Olimpico, del mondo e d’Europa non ha mai vinto una gara durante l’inverno ed è stato battuto da Furlani a Torun, in quello che potrebbe essere un passaggio di testimone.

Il nostro portacolori, bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024 e argento agli Europei di Roma, sarà grande protagonista agli Europei Indoor che andranno in scena settimana prossima (6-9 marzo) ad Apeldoorn (Paesi Bassi) e poi cercherà una stoccata anche ai Mondiali Indoor (21-23 marzo a Nanchino), dove dodici mesi fa si mise al collo l’argento, chiudendo alle spalle di Tentoglou soltanto per la peggior seconda misura.

Assegnati i trofei anche nelle altre specialità: allo statunitense Brian Faust sui 400 metri, allo svedese Samuel Pihlstroem sui 1500 metri, allo statunitense Grant Holloway sui 60 ostacoli, al portoricano Luis Castro Rivera nel salto in alto; alla lussemburghese Patrizia Van Der Weken sui 60 metri, all’etiope Tsige Duguma sugli 800 metri, all’etiope Freweyni Hailu sui 3000 metri, alla britannica Molly Caudery nel salto con l’asta, alla cubana Leyanis Perez nel salto triplo, alla statunitense Chase Jackson nel getto del peso. A tutti i vincitori spetta una wild card per i Mondiali Indoor, ma Mattia Furlani è già in possesso del minimo.