ATP Bucarest 2026, vittorie di Baez e Altmaeir. Eliminati Maestrelli e Arnaldi

Sebastian Báez non ha perso tempo a mettersi al lavoro non appena i cieli di Bucarest si sono finalmente schiariti al Tiriac Open presentato da UniCredit Bank. Con la pioggia persistente che aveva ritardato di un giorno l’inizio del tabellone principale nella capitale rumena, Báez ha guidato con stile un ricco programma di martedì nel torneo ATP 250 su terra battuta. L’argentino, testa di serie numero cinque e finalista a Bucarest un anno fa, ha superato nettamente Vilius Gaubas per 6-3, 6-1 in soli 80 minuti.

Báez ha annullato tutte e cinque le palle break affrontate nel suo primo confronto con il lituano Gaubas, 21 anni. Il numero 50 del ranking affronterà ora il francese Titouan Droguet, che ha sconfitto l’ex top 10 Roberto Bautista Agut per 6-1, 1-6, 6-1.

Báez e Gaubas erano stati costretti ad attendere ancora un po’ prima del loro incontro, dopo che Damir Džumhur e Filip Cristian Jianu avevano dato vita a una battaglia di due ore e 41 minuti sul campo centrale. La wild card di casa Jianu, numero 246 del mondo, ha sfiorato una clamorosa rimonta nel set decisivo, durante il quale i suoi movimenti erano fortemente limitati dai crampi. È risalito da 0-3 fino a servire per il match sul 6-5, ma il bosniaco ha trovato lo spunto finale imponendosi per 6-3, 4-6, 7-6(4) e conquistando l’accesso al secondo turno, dove affronterà la testa di serie numero quattro Nuno Borges.

Nel frattempo, sia Alex Molčan che Stefanos Sakellaridis hanno assaporato una doppia vittoria martedì, completando entrambi un successo nel turno finale delle qualificazioni, ritardato dalla pioggia, e ottenendo poi anche una vittoria nel tabellone principale.

Molčan era in vantaggio 4-1 contro Jay Clarke alla sospensione e ha poi salvato un match point prima di imporsi per 6-3, 5-7, 7-6(4), qualificandosi per il tabellone principale. L’ex top 50 è quindi tornato in campo in serata, battendo Matteo Arnaldi per 6-3, 6-1 nel primo turno. Molčan, al debutto a Bucarest quest’anno, affronterà ora la testa di serie numero uno Gabriel Diallo.

Sakellaridis ha trasformato un vantaggio di 5-2, maturato prima della sospensione nel suo ultimo incontro di qualificazione contro Dimitar Kuzmanov, in una vittoria per 6-3, 7-6(6), per poi superare agevolmente Jan Choinski conquistando un posto al secondo turno. Il successo del greco per 6-3, 6-4 contro Choinski è stata la sua prima vittoria a livello di circuito al di fuori della Coppa Davis da quando, da numero 803 del mondo e a soli 18 anni, sorprese Zizou Bergs alla United Cup 2023.

La testa di serie numero tre Fabian Marozsan sarà il prossimo avversario di Sakellaridis a Bucarest, dove tra gli altri vincitori dei 12 incontri di primo turno di martedì figurano anche la testa di serie numero sette Mariano Navone, la numero otto Botic van de Zandschulp e Alexander Shevchenko. Navone ha battuto Christopher O’Connell per 6-4, 7-6(8), Van de Zandschulp ha superato Francesco Maestrelli per 6-3, 6-2 e Shevchenko ha sconfitto la wild card Radu David Turcanu per 6-2, 6-4.