LIVE Arnaldi-Kovacevic, ATP Indian Wells 2025 in DIRETTA: ligure in campo dopo la prosecuzione di un match

22:40 Chiude l’americano. Ora la conclusione di Zhang-Diallo dal 4-4 al 3° set e poi il ligure.

21:45 Brooksby-Bonzi 6-1, 5-7! Poi la conclusione di Zhang-Diallo (4-4 al terzo) e poi Arnaldi!

21:10 Brooksby e Bonzi sono 1-6, 4-2: poi la conclusione di Zhang-Diallo (4-4 al terzo) e poi Arnaldi!

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di primo turno del Masters 1000 di Indian Wells 2025 tra Matteo Arnaldi e il giocatore locale Alexandar Kovacevic, si gioca per affrontare Andrey Rublev.

In California inizia l’avventura del ligure, che ha giocato un mese di febbraio abbastanza positivo, ma non fino in fondo. La semifinale raggiunta a Delray Beach e il quarto di finale nel 500 di Dallas sono risultati ottimi: ma in entrambe le occasioni c’era la chance di avanzare ancora. In ogni caso Arnaldi ha consolidato, a differenza di Cobolli, un posto nei primi 35 giocatori del mondo e adesso può attaccare!

Di fronte c’è l’ostico Kovacevic, difficilissimo da brekkare e che molto bene si trova sul cemento della California. Qual’ora il n.4 d’Italia prevalesse, ecco che ci sarebbe poi il n.7 del seeding Andrey Rublev, già battuto da Arnaldi in uno Slam, ma sulla terra rossa di Parigi: osticissima per il talento russo.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della partita d’esordio di Matteo Arnaldi che affronta l’USA Alexandar Kovacevic nel 1° turno di Indian Wells (CA). Si parte come 2° match dalle 20, dopo Bonzi-Brooksby e la conclusione di Zhang-Diallo (4-4 al terzo). Vi aspettiamo!