LIVE Berrettini-Bergs, ATP Miami 2025 in DIRETTA: attenzione al belga che ha eliminato Rublev

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di terzo turno dell’ATP Masters 1000 di Miami tra Matteo Berrettini ed il belga Zizou Bergs. Primo confronto diretto in assoluto tra i due, con il vincente della sfida che troverà agli ottavi uno tra l’australiano Alex De Minaur ed il brasiliano Joao Fonseca.

Berrettini, ventottenne di Roma, si presenta a questo appuntamento dopo aver raggiunto i quarti di finale a Dubai e Doha, lanciando segnali incoraggianti circa la propria condizione psicofisica. L’italiano, uscito di scena al terzo turno in quel di Indian Wells, prova a migliorarsi in Florida, dove ha già superato all’esordio il francese Gaston. Occasione da non fallire per il romano, a caccia di un risultato di prestigio.

Dal canto suo Bergs, venticinquenne di Lommel (Belgio), arriva a Miami da numero 51 ATP grazie ad un ottimo avvio di stagione. Finalista ad Auckland e semifinalista a Marsiglia, il belga nel secondo Masters 1000 stagionale ha battuto in due set dapprima il portoghese Borges, poi il russo Rublev, dimostrando di poter impensierire numerosi avversari sul cemento outdoor americano.

L’incontro di terzo turno dell’ATP Masters 1000 di Miami tra Matteo Berrettini ed il belga Zizou Bergs sarà il quarto match sul Grandstand a partire dalle 16.00 dopo Paolini-Osaka, Fritz-Shapovalov e Fils-Tiafoe. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto della sfida. Buon divertimento e buon tennis a tutti!