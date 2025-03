Marcell Jacobs torna in gara! In pista nel weekend: annuncio a sorpresa e nuova distanza

Marcell Jacobs tornerà in gara sabato 22 marzo e ha deciso per l’occasione di correre i 200 metri, distanza in cui non si cimenta da addirittura sette anni. Il Campione Olimpico sui 100 metri a Tokyo 2020 ha svelato le proprie intenzioni attraverso il suo profilo Instagram: “Sabato sarò a Miami per una gara di allenamento. Non vedo l’ora di tornare in pista perché è ciò che amo di più. Tornerò a correre i 200 metri dopo quasi sette anni, un’opportunità per testare nuove sensazioni e affinare il lavoro fatto in questi mesi“.

Il velocista lombardo ha poi proseguito: “Sarà anche l’occasione di correre la staffetta 4×100 con i miei compagni di squadra di Jacksonville, un primo passo di un anno che si preannuncia pieno di competizioni. Ci sarà da divertirsi“. In effetti il ribattezzato Messia dell’atletica tricolore non corre sul mezzo giro di pista dal maggio 2018, quando si espresse con il personale di 20.61 a Campi Bisenzio.

Marcell Jacobs aveva dovuto chiudere con grande anticipo la stagione in sala, senza avere la possibilità di gareggiare agli Europei Indoor: dopo un debutto sottotono sui 60 metri (6.69 e 6.63 a Boston) aveva saltato il successivo impegno a New York per problemi fisici e aveva poi deciso di lasciare perdere gli appuntamenti al coperto. Questa sarà dunque l’occasione per ammirare nuovamente il 29enne, alla sua prima uscita stagionale all’aperto anche se in modalità di allenamento.

Non si conoscono ancora quali saranno gli avversari a Miami, ma saranno verosimilmente alcuni compagni di training, con cui tra l’altro si cimenterà in staffetta: sarà un test importante anche in ottica 4×100 italiana, che sarà chiamata in causa già a inizio maggio alle World Relays. Il mirino è chiaramente puntato sui Mondiali di Tokyo (13-21 settembre), al momento è già confermata la presenza in due tappe della Diamond League (26 aprile a Xiamen e 3 maggio a Keqiao, entrambe in Cina e sempre sui 100 metri).