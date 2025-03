Ginnastica ritmica, Emanuela Maccarani sollevata dall’incarico: non è più la DT dell’Italia

Emanuela Maccarani è stata sollevata dall’incarico e con effetto immediato non è più la Direttrice Tecnica della Nazionale Italiana di ginnastica ritmica. Andrea Facci, neoeletto Presidente della Federginnastica, ha deciso di non confermare la direzione tecnica del settore e assumerà la carica ad interim fino al 30 giugno, in attesa di una nuova nomina (al momento non si ha idea su chi possa ricadere). Lo stesso Facci ha precisato: “Nella sezione ritmica, visto che lo Statuto prevede che sia io a scegliere, ho ritenuto di non confermare la direzione tecnica di Maccarani. Sarò io ad occuparmene ad interim, fino al 30 giugno, quando verranno definite anche le altre direzioni tecniche“.

Emanuela Maccarani è accusata di maltrattamenti dal GIP di Monza, che tre settimane fa ha respinto la richiesta di archiviazione e ha ordinato alla Procura di disporre l’imputazione coatta. Facci ha puntualizzato: “Ho preso la scelta a prescindere dalle note vicende, voglio dare in prima persona un taglio differente all’organizzazione, non solo alla ritmica, portando avanti un concetto di lavoro di staff abbandonando quello dell’allenatore solo al comando. Il Consiglio federale ha anche votato all’unanimità la risoluzione del contratto di Emanuela Maccarani: si conclude così una direzione tecnica molto lunga, durata oltre 30 anni“.

Proprio sul caso maltrattamenti ha spiegato: “Quando nel 2022 venne fuori la vicenda l’ambiente è stato molto colpito. Portarla avanti tanto a lungo a mio parere non ha giovato. Alcune cose hanno danneggiato il nostro ambiente, per il futuro si volta pagina. Dopo il Consiglio abbiamo fatto partire le comunicazioni ufficiali e domani andrò a Desio a incontrare tutte, si inizia un altro percorso. Nei giorni scorsi ho avuto un paio di interlocuzioni con la professoressa Maccarani manifestando le mie difficoltà sul contratto, della direzione tecnica l’avevo avvisata venerdì“.

Emanuela Maccarani ha replicato attraverso l’agenzia LaPresse: “L’ho saputo dai social e parallelamente mi è arrivata la lettera di licenziamento dalla federazione senza nessun preavviso telefonico o verbale da parte del presidente che ho anche avuto modo di incontrare venerdì scorso l’ultima volta. Dove appunto palesava la possibilità per la direzione tecnica ma assolutamente non mi aveva detto nulla per quanto riguardava la questione della squadra. Il presidente Facci rimanda comunque la decisione al consiglio federale, la nomina di dt compete a lui mentre la scelta della altre cariche sono di competenza del consiglio. Ma io fino alle 14 non sapevo assolutamente nulla, come del resto le ragazze, la situazione è veramente drammatica. Da domani mattina non posso più venire in palestra“.

Si chiude così un ciclo trentennale: l’allenatrice classe 1966 era stata nominata nel 1996, conquistando tra le tante cose quattro medaglie alle Olimpiadi con le Farfalle (argento ad Atene 2004, bronzi a Londra 2012, Tokyo 2020 e Parigi 2024).