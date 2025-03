Ginnastica artistica, Pro Carate vince la gara maschile a Desio. Romagna Team e Ares sul podio

La Ginnastica Pro Carate ha vinto la terza tappa della Serie A di ginnastica artistica maschile, andata in scena oggi pomeriggio a Desio (in provincia di Monza e Brianza). Successo nell’appuntamento di casa per la formazione lombarda, capace di imporsi per la prima volta in questa stagione con il riscontro di 239.750 e guardando tutte dall’alto in basso nell’ultima prova della regular season che ha definito le otto compagini ammesse nella Final Eight che assegnerà lo scudetto.

Prova di spessore da parte di Mario Macchiati, Yumin Abbadini, Riccard Villa e Diego Vazzola, che hanno prevalso con 1.8 lunghezze di vantaggio nei confronti del Gymnastic Romagna Team, capace di vincere le prime due tappe andate in scena a Montichiari e Ancona. I romagnoli hanno chiuso con il riscontro di 237.950 sotto l’impulso di Niccolò Vannucchi, Lorenzo Casali ed Edoardo De Rosa. La Ares di Thomas Grasso, Fabrizio Valle e Nestor Abad ha completato il podio (233.950).

Al quarto posto si è piazzata la Virtus Pasqualetti di Macerata (230.950) guidata da Matteo Levantesi e Andrea Cingolani, appena davanti alla Ginnastica Sampietrina (229.850) e alla Ginnastica Ferrara (229.350) del fenomenale ucraino Illiaa Kovtun. Settima la Spes Mestre (227.300) seguita dalla Ginnastica Salerno (223.950), dalla Giovanile Ancona (223.750) e dalla GAL Ghislanzoni Lecco (219.650). Chiudono la classifica l’Artistica Brescia (219.400) e la Panaro Modena (198.350).