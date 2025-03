Cosa cambia per Sinner con la sconfitta di Alcaraz e fino a quando è sicuro di rimanere n.1

La sconfitta di Carlos Alcaraz nelle semifinali del Masters1000 di Indian Wells ha delle conseguenze importanti rispetto alle possibilità dello spagnolo di insidiare il trono di Jannik Sinner, attualmente fermo per la sospensione di tre mesi dal circuito internazionale del tennis per la vicenda “Clostebol”.

Come è noto, Jannik sarà costretto a scartare nella classifica generale un totale di 1600 punti, frutto dei 1000 punti della vittoria a Miami, dei 400 del penultimo atto al Montecarlo e dei 200 dei quarti di finale a Madrid. La corsa al primato si è quindi aperta ad altri contendenti, ovvero Alexander Zverev e Alcaraz.

Il rendimento del tedesco e dello spagnolo, però, ha garantito al nostro portacolori una permanenza in vetta alla classifica mondiale di almeno 45 settimane, ovvero fino al 20 aprile. Alcaraz, infatti, perderà 600 punti nel ranking visto e considerato il titolo conquistato l’anno scorso in California. Per superare l’altoatesino, prima del suo rientro, l’attuale n.3 ATP dovrebbe vincere praticamente tutti i prossimi tornei da qui a maggio, ovvero Miami, Montecarlo, Barcellona e Madrid.

Un discorso simile lo merita anche Zverev che, persi i 190 punti nel torneo californiano, avrebbe bisogno di prevalere nei tre 1000 di Miami, Montecarlo, Madrid e anche Monaco per pensare di essere davanti a Jannik, dovendo però considerare che a Roma l’azzurro non avrà alcun punto da difendere, mentre lui i 1000 del 2024. Per cui, si può capire come la situazione sia davvero molto difficile per i rivali del pusterese.

RANKING ATP AGGIORNATO

1 Jannik Sinner ITA 11330

2 Alexander Zverev GER 7945

3 Carlos Alcaraz ESP 6910

4 Taylor Fritz USA 4900

5 Novak Djoković SRB 3860

6 Casper Ruud NOR 3855

7 Daniil Medvedev RUS 3680

8 Jack Draper GBR 3450

9 Andrey Rublev RUS 3440

10 Stefanos Tsitsipas GRE 3405