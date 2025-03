Luciano Darderi cede al francese Gaston e saluta subito Indian Wells

Termina subito l’avventura di Luciano Darderi nel Masters 1000 di Indian Wells. Dopo le settimane passate sulla terra rossa sudamericana, l’approccio al cemento per il tennista azzurro non è stato facile, cedendo in due set al francese Hugo Gaston per 6-3 6-3 dopo un’ora e ventidue minuti di gioco. Prosegue così un inizio di stagione molto deludente per Darderi, che in questi mesi ha raccolto una sola vittoria e arrivata anche grazie al ritiro dell’avversario (primo turno a Rio contro il boliviano Dellien).

Darderi ha chiuso il match con appena il 61% di punti vinti quando ha servito la prima, percentuale molto bassa rispetto all’89% di Gaston che ha vinto venticinque dei ventotto punti giocati con la prima. Il francese ha poi messo a segno 34 vincenti contro i 15 dell’azzurro, commettendo anche qualche errore non forzato in più (23 contro 16).

Partita subito in salita per Darderi, che ha perso il servizio nel secondo game, finendo poi sotto per 3-0. Gaston non concede nulla nei successivi turni di servizio e si garantisce di servire per il primo set sul 5-3. Darderi, però, ha due palle del controbreak, ma non le sfrutta e così Gaston riesce a chiudere la prima frazione sul 6-3.

Break di Gaston e controbreak immediato di Darderi ad aprire il secondo set. Nel sesto gioco il francese salva una palla break e nel game successivo è lui a strappare il servizio all’avversario. Darderi crolla definitivamente e subisce un altro break nel nono game, cedendo anche il secondo set per 6-3.