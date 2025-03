ATP Miami 2025, Luciano Darderi regola Martinez in due set all’esordio

Luciano Darderi approda al secondo turno dei Miami Open 2025 di tennis: sul cemento outdoor statunitense del torneo di categoria ATP Masters 1000, l’azzurro regola in due set lo spagnolo Pedro Martinez, sconfitto con lo score di 6-4 6-1 in un’ora e quattro minuti di gioco e nel prossimo match in Florida affronterà il polacco Hubert Hurkacz, numero 21 del seeding.

Nel primo set i servizi sono a lungo dominanti: lo spagnolo, addirittura, vince 14 punti consecutivi e 16 dei primi 17, mentre l’azzurro ne concede all’avversario quattro in cinque turni in battuta. Nel decimo game, però, quando l’iberico serve per restare nel set, accusa un passaggio a vuoto e finisce sotto 0-40: il terzo set point è quello buono per Darderi per conquistare il parziale sul 6-4 in 36 minuti.

Nella seconda partita l’equilibrio dura molto meno, e si spezza nel quarto game: Martinez, sotto 1-2, si porta sul 40-15 con la battuta a disposizione, ma all’improvviso l’iberico non riesce più a conquistare un quindici. Darderi rimonta ed ai vantaggi opera il break, scappando sul 3-1. Il match finisce lì, perché i punti consecutivi dell’azzurro diventano rapidamente 16 e gli consegnano la qualificazione al secondo turno sul 6-1 in 28 minuti.

Le statistiche premiano Darderi, che lungo tutto l’arco del match non concede palle break allo spagnolo, il quale invece ne annulla soltanto due delle cinque concesse all’azzurro in tre diversi game. Impressionante il rendimento con la prima di Darderi, che vince 32 dei 33 punti giocati, attestandosi al 97%, contro il 64% di Martinez. L’azzurro vince 20 punti in più dell’avversario, 52 contro 32, mettendo a segno 15 vincenti contro i 9 dell’iberico.