Lorenzo Simonelli in spolvero: finale ai Mondiali Indoor, si lotta per una medaglia!

Lorenzo Simonelli si è qualificato con grandissima personalità alla finale dei 60 ostacoli ai Mondiali Indoor 2025 di atletica, dimostrando di essere in evidente crescendo di condizioni dopo essere ritornato in gara soltanto un paio di settimane fa agli Europei in sala in seguito a un problema fisico che lo ha debilitato per larga parte dell’inverno. Il talentuoso laziale ha corso in maniera baldanzosa sul rettilineo del Cube di Nanchino (Cina), meritandosi l’ingresso all’atto conclusivo che andrà in scena alle ore 14.05.

Il Campione d’Europa dei 110 ostacoli è uscito brillantemente dai blocchi di partenza (0.161 il tempo di reazione) ed è risultato subito pimpante nelle prime battute di gara a differenza di quanto successo in batteria, poi ha trovato una buona ritmica sulle barriere, ha rallentato nel finale e ha tagliato il traguardo in seconda posizione con il tempo di 7.55 alle spalle del cinese Junxi Liu (7.51).

Il 22enne, che lo scorso anno conquistò la medaglia d’argento nella rassegna iridata al coperto, ha firmato il suo stagionale (si fermò a 7.60 nella semifinale della manifestazione continentale di Apeldoorn) e ha fatto capire di avere tutte le carte in regola per poter lottare per salire sul podio, dall’alto di una caratura tecnica e agonistica davvero rimarchevole e forte di una capacità di lasciarsi alle spalle un momento complicato dal punto di vista fisico.

Lorenzo Simonelli se la dovrà vedere soprattutto con il già citato Liu, il giamaicano Demario prince (7.60) e l’altro padrone di casa Weibo Qin (7.60), il francese Wilhem Belocian (7.51). Lo statunitense Grant Holloway resta il grande favorito della vigilia (7.48 nella batteria vinta davanti a Belocian), ripescati il giamaicano Jerome Campbell (7.61) e il belga Michael Obasuyi (7.61). Spicca l’eliminazione del polacco Jakub Szymanski: il Campione d’Europa ha colpito l’ultimo ostacolo, è inciampato, ha invaso la corsia alla sua sinistra e ha chiuso al terzo posto in 7.63 dietro a Prince e Qin.