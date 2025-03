Lorenzo Simonelli vince la batteria ai Mondiali Indoor: promosso in scioltezza sui 60 ostacoli

Lorenzo Simonelli si è qualificato con grande disinvoltura alle semifinali dei 60 ostacoli ai Mondiali Indoor 2025 di atletica, in corso di svolgimento al Cube di Nanchino (Cina). L’azzurro si è imposto nella propria batteria con il tempo di 7.61: dopo un’uscita dai blocchi di partenza risultata un po’ macchinosa (0.151 il crono di reazione, ma poi ha un po’ faticato a mettersi in moto), il laziale si è prodigato in una bella accelerazione e ha superato con profitto le prime quattro barriere, rialzandosi nel finale.

Il 22enne ha prevalso per un millesimo nei confronti del giamaicano Jerome Campbell (per l’esattezza 7.609 contro 7.610), guadagnandosi un agevole passaggio del turno. L’allievo di Giorgio Frinolli è parso in chiaro miglioramento rispetto a quanto fatto un paio di settimane fa agli Europei Indoor, quando era al ritorno in gara dopo l’infortunio che lo aveva debilitato durante l’inverno (ad Apeldoorn si fermò in semifinale correndo in 7.60).

Lorenzo Simonelli vuole puntare in alto in questa rassegna iridata al coperto, dopo la medaglia d’argento conquistata dodici mesi fa a Glasgow, anche se chiaramente non è al top della condizione fisica. Il Campione d’Europa dei 110 ostacoli se la dovrà vedere con una concorrenza di lusso guidata dal formidabile statunitense Grant Holloway (7.49 in scioltezza), dal francese Wilhem Belocian (7.58), dal polacco Jakub Szymanski (7.55), dai cinesi Weibo Qin (7.64) e Junxi Liu (7.64).

Il nostro portacolori tornerà in gara alle ore 12.50 per meritarsi l’accesso alla finale in programma alle ore 14.05. Nicolò Giacalone eliminato: quinto nella sua batteria con il crono di 7.89, passavano i primi quattro e i quattro migliori tempi di ripescaggio.