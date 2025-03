Lorenzo Musetti festeggia il suo 23° compleanno a Indian Wells: allenamenti con la gamba fasciata e il doppio misto…

Lorenzo Musetti oggi festeggia il suo 23° compleanno in una sede un po’ particolare, ovvero a Indian Wells. Il toscano è in California per prepararsi in vista del Masters1000 che prenderà il via il 5 marzo e terminerà il 16. Ci si chiede quali siano le sue condizioni, visto il risentimento muscolare al polpaccio della gamba destra che l’ha costretto a delle rinunce.

Come è noto agli appassionati, Musetti si è ritirato poco prima di giocare il suo quarto di finale a Buenos Aires contro lo spagnolo Pedro Martinez, dando forfait poi anche per i tornei a Rio de Janeiro e ad Acapulco. Si spera che qui possa giocare, in un 1000 di grande prestigio, ritenuto dagli addetti ai lavori il “Quinto Slam”.

In queste giornate lo si è visto allenarsi in campo, con una vistosa fasciatura alla gamba infortunata e da quanto si nota i suoi movimenti sono abbastanza fluidi.

VIDEO ALLENAMENTO LORENZO MUSETTI

Lorenzo Musetti festeggia il suo 23° compleanno ad Indian Wells, proseguendo gli allenamenti (con il polpaccio destro fasciato) in vista del primo 1000 stagionale ✨️pic.twitter.com/odkgwRQzeW — Giovanni Pelazzo (@giovannipelazzo) March 3, 2025

Un indizio che invita all’ottimismo, da questo punto di vista, è la partecipazione a una particolare competizione di doppio misto, prevista domani. Lorenzo, infatti, giocherà la Eisenhower Cup, di scena allo Stadium 2 dell’Indian Wells Tennis Garden in compagnia di Jasmine Paolini, anche lei reduce da un infortunio alla caviglia. Un format con partite al meglio di un tie-break di dieci punti a eliminazione diretta.