Basket, Reggio Emilia crolla nel finale con Tenerife in Champions League

Si è appena conclusa al Palabigi di Reggio Emilia la sfida valevole per il quarto turno degli “ottavi di finale” della Basketball Champions League e in campo è scesa l’Unahotels Reggio Emilia e il La Laguna Tenerife. Un match fondamentale per gli emiliani, che contro la formazione spagnola imbattuta volevano conquistare un successo di spicco e mettere quasi al sicuro la qualificazione ai quarti di finale. Ecco come è andata.

Parte fortissimo Reggio Emilia, che nei primi 5 minuti di gioco non fa entrare in partita Tenerife e vola sull’11-2. Reagisce la formazione spagnola, che accorcia il gap con un controparziale di 2-7, ma una tripla di Cheatham Jr rilancia l’Unahotels. Reggio Emilia, dunque, regge l’urto nel finale del primo quarto e va al primo stop avanti 20-14.

Due canestri consecutivi a inizio secondo quarto valgono per la prima volta nel match la doppia cifra di vantaggio per i padroni di casa, che provano a scappare via con Faried che firma il +12. Servono quasi due minuti al Tenerife per sbloccarsi, ma Reggio resta in doppia cifra di vantaggio mentre si scavalla metà quarto. Prova una reazione la squadra ospite e torna a -4 con una tripla di Huertas a 3’30” circa dall’intervallo. Ma nel finale prima Faye e poi Barford dalla lunetta riallungano e Reggio Emilia va negli spogliatoi avanti 41-31.

Anche la ripresa inizia nel segno dell’Unahotels, che in poco tempo vola sul +15. Prova a reagire Tenerife, ma i padroni di casa rispondono punto su punto e, anzi, da oltre l’arco allungano ancora, prima che gli spagnoli accorcino parzialmente, restando comunque in doppia cifra di svantaggio. Botta e risposta nel finale e si va all’ultimo stop con Reggio Emilia avanti 61-51.

Prova a cambiare marcia Tenerife nell’avvio di ultimo quarto e un parziale di 6-0 riapre i giochi, obbligando la Unahotels a un timeout dopo due minuti di gioco. Un canestro di Cassius Winston ferma l’emorragia per i padroni di casa, che con Faried e Barford riallungano. Rischia, però, di essere l’ultima fiammata di Reggio Emilia, perché Tenerife sale in cattedra con Kramer a guidarla a un parziale di 12-0 che ribalta il risultato e spagnoli per la prima volta in vantaggio. Non riesce a reagire la squadra di Dimitris Priftis e Tenerife scappa via e si impone 74-84. Una sconfitta pesante, dopo aver guidato per quasi tutto il match e si complica la strada per i quarti di finale.