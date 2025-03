Basket, Tortona batte ancora il Promitheas in Champions League

La Bertram Derthona Tortona concede il bis e batte i greci del Promitheas Patrasso in FIBA Champions League per 60-82! Dopo un primo tempo equilibrato i piemontesi scappano nella ripresa senza più voltarsi, con gli ellenici che non riescono a rientrare e cedono nettamente dopo 40’.

Justin Gorham si prende il premio di MVP con una doppia doppia da 21 punti e 10 rimbalzi, con 14 punti di Vital. 9 punti per Leonardo Candi, con Walker miglior realizzatore dei padroni di casa con 14 punti.

Buon avvio dei piemontesi (3-5), con il Promitheas che prende le misure e mette la freccia poco dopo (7-5). Contro-break Tortona per il sorpasso con Gorham e Weems (7-10), con la Bertram che prende il largo e va a +9 (7-16). Varnado e Walker accorciano per i padroni di casa (16-20), con la tripla di Iwundu che tiene Patrasso a -1 alla prima sirena (19-20).

Nel secondo quarto il Promitheas piazza un mini-parziale di 4-0 per ritornare davanti ancora con Varnado (23-20), con Severini e Biligha che replicano prontamente per Tortona (23-25). La partita prosegue in perfetta parità (29-29), con Leonardo Candì che spara la bomba del 29-32 con cui si va all’intervallo lungo.

Nella ripresa Patrasso prova a rimanere in scia (35-37), con Gorham che si mette in proprio con sei punti in fila per il +7 (37-44). Gli ellenici sono in difficoltà, con Tortona che preme sull’acceleratore e vola a +15 dopo la schiacciata di Kamagate (41-55). Reese segna dalla lunetta (45-58), ma la Bertram non cala l’intensità e conserva un buon margine dopo 30’ (45-64).

Ultimo quarto di pura gestione per gli uomini di Walter De Raffaele, con la squadra greca che scivola anche a -20 dopo la tripla di Luca Severini (47-67). Con la sfida oramai compromessa il Promitheas cerca di limitare seppur parzialmente i danni, con la Bertram che tiene le mani salde sul manubrio fino alla fine per il 60-82 con cui si aggiudica la partita facendo saltare il fattore campo!