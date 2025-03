LIVE Sci alpino, Slalom maschile Sun Valley 2025 in DIRETTA: ultima gara prima del sipario!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom in programma a Sun Valley (Stati Uniti), ultima gara valevole per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino maschile. Cala il sipario sulla stagione con il dodicesimo evento dell’annata tra i pali stretti. E’ una prova che vale molto in ottica classifica di specialità: la coppa infatti non è stata ancora assegnata, e la gara odierna dirimerà la questione nella contesa alla sfera di cristallo con l’assegnazione del trofeo.

Tre i contendenti alla coppa secondo l’aritmetica. Il leader della classifica è Henrik Kristoffersen: il norvegese guida la graduatoria con un totale di 612 punti, e il più immediato inseguitore, lo svizzero Loic Meillard, dista 47 lunghezze. Lo scandinavo quindi ha ottime chance di aggiudicarsi il trofeo, ma in caso di un suo passo falso il suo avversario è pronto ad approfittarne, dall’alto di una condizione fisica e tecnica di primo livello. In lizza ci sarebbe anche Clement Noel, ma il francese accusa da Kristoffersen un ritardo di 86 punti alla vigilia della gara odierna.

Molti gli atleti che cercheranno di chiudere la stagione con il botto. Lucas Pinheiro Braathen vorrà regalare al Brasile la prima vittoria nel circuito maggiore, e i norvegesi Timon Haugan e Atle Lie McGrath non si possono sottovalutare. Da capire se Alex Vinatzer sarà presente al cancelletto di partenza: l’azzurro ieri non ha partecipato al gigante, e le sue condizioni fisiche sono da valutare. Nel caso in cui ci sia, l’altoatesino proverà a dare il massimo per cercare di chiudere un’anonima stagione con un guizzo.

La prima manche avrà inizio alle 17.00, la seconda invece scatterà alle 20.00.