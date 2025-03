LIVE Sci alpino, Slalom femminile Sun Valley 2025 in DIRETTA: si assegna il trofeo di specialità

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dello slalom speciale femminile valido per le finali di Coppa del Mondo 2024/2025. Sulle nevi di Sun Valley l’ultimo atto della stagione nell’unica specialità in cui l’Italia non ha brillato ed è alla costante ricerca di un nuovo talento da sfoderare tra i pali stretti. Ultima occasione per Lara Della Mea e Martina Peterlini. Non ci sarà Federica Brignone, che ha deciso di non prendere parte allo slalom statunitense.

Sono 4 le atlete in lizza per aggiudicarsi la coppa di specialità. La croata Zrinka Ljutic difende la propria leadership dall’alto dei suoi 515 punti. Principale avversaria la svizzera Camille Rast, che segue con 474, 10 punti in più dell’austriaca Katharina Liensberger. Flebili speranze invece per l’elvetica Wendy Holdener, che ha bisogno di vincere e sperare in disastri delle contendenti.

26 le sciatrici qualificate all’evento che chiude la stagione, con la svedese Cornelia Oehlund campionessa del mondo juniores aggiuntasi a coloro che hanno ottenuto il pass durante l’annata. Oltre alla sfida per la coppetta proveranno a strappare l’ultimo urrà l’americana Mikaela Shiffrin, la tedesca Lena Duerr e la svedese Sara Hector, principali favorite della gara assieme alle prime 4 del ranking. Outsiders la giovane albanese Lara Colturi e l’austriaca Katharina Truppe.

Lo slalom speciale femminile valido per le finali di Coppa del Mondo 2024/2025 inizierà con la prima manche alle 16.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento a tutti!