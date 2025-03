Quando le ultime gare delle Finali di Coppa del Mondo di sci alpino? Orari giganti e slalom, tv, streaming

Siamo giunti alla fase conclusiva delle Finali della Coppa del Mondo di sci alpino 2025 in corso di svolgimento a Sun Valley (Idaho, Stati Uniti). Dopo aver assistito alle prove veloci, il calendario ci proporrà le gare tecniche che, come tradizione, andranno a fare calare il sipario sulla stagione.

A partire dalla giornata di martedì 25 marzo, infatti, prenderanno il via le gare tecniche. Si inizierà con il gigante femminile (la prima manche è fissata alle ore 16.30 italiane, quindi la seconda alle ore 19.00), quindi toccherà a quello maschile (nella giornata del 26 marzo con prima manche alle ore 16.30 e seconda alle ore 19.00).

Si chiuderà, quindi, nella giornata di giovedì 27 marzo con i due slalom. Quello femminile vedrà la prima manche alle ore 16.00 e la seconda alle ore 19.00. Quello maschile, invece, avrà il primo atto alle ore 17.00, mentre il secondo scatterà alle ore 20.00.

Come seguire l’evento in tv? Il gigante femminile sarà visibile su Rai2 e Eurosport 1 (210). Il gigante maschile sarà su RaisportHD (227 di Sky e 8 dgt), mentre gli slalom saranno su RaisportHD (227 di Sky e 8 dgt) e Eurosport 1 (210). In streaming le gare si potranno seguire su discovery+, DAZN, NOW e SkyGO. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta di ogni manche o gara.

PROGRAMMA FINALI COPPA DEL MONDO 2025 (orari italiani)

Martedì 25 marzo

Ore 16.30 prima manche gigante femminile – diretta su Rai2 e Eurosport 1 (210)

Ore 19.00 seconda manche gigante femminile – diretta su Rai2 e Eurosport 1 (210)

Mercoledì 26 marzo

Ore 16.30 prima manche gigante maschile – diretta su RaisportHD (227 di Sky e 8 dgt) e Eurosport 1 (210)

Ore 19.00 seconda manche gigante maschile – diretta su RaisportHD (227 di Sky e 8 dgt) e Eurosport 1 (210)

Giovedì 27 marzo

Ore 16.00 prima manche slalom femminile – diretta su RaisportHD (227 di Sky e 8 dgt) e Eurosport 1 (210)

Ore 17.00 prima manche slalom maschile – diretta su RaisportHD (227 di Sky e 8 dgt) e Eurosport 1 (210)

Ore 19.00 seconda manche slalom femminile – diretta su RaisportHD (227 di Sky e 8 dgt) e Eurosport 1 (210)

Ore 20.00 seconda manche slalom maschile – diretta su RaisportHD (227 di Sky e 8 dgt) e Eurosport 1 (210)