A che ora lo sci alpino oggi in tv: startlist slalom Sun Valley, programma, streaming

Cala il sipario sulla Coppa del Mondo 2024-2025. Il Circo Bianco chiude i battenti con le ultime due gare in programma a Sun Valley e si concluderà il tutto con due slalom. In palio sia al femminile sia al maschile c’è ancora la coppa di specialità, mentre oggi sarà anche il giorno in cui Federica Brignone riceverà finalmente la Coppa del Mondo generale vinta ormai da alcune settimane.

In campo femminile sono in quattro che possono ancora vincere la sfera di cristallo, ma sono per lo più tre quelle realmente in lotta tra loro. In testa alla classifica c’è la croata Zrinka Ljutic con 515 punti, seguita dalla svizzera Camille Rast con 474 e dall’austriaca Katharina Liensberger con 464. Dentro nella corsa c’è ancora la svizzera Wendy Holdener (419), ma avrebbe bisogno di vincere e di una contemporanea debacle delle altre tre.

Tra gli uomini sono in tre in lizza per la coppa, ma è per lo più un duello tra Henrik Kristoffersen e Loic Meillard. Il norvegese guida la classifica con 612 punti davanti allo scatenato svizzero (565), che ha vinto le ultime tre gare consecutive tra gigante e slalom ed è in grandissima forma. In lizza c’è pure il francese Clement Noel, ma è terzo più staccato a 512.

Saranno tre gli azzurri che parteciperanno a quest’ultimo atto della Coppa del Mondo. Le speranze sono per lo più quelle di ottenere il miglior risultato possibile. Tra le donne presenti Martina Peterlini e Lara Della Mea, mentre tra gli uomini ci sarà il solo Alex Vinatzer.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming, la startlist dei due slalom a Sun Valley, validi per le finali della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Rai Sport HD ed Eurosport 1; in diretta streaming su Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SCI ALPINO OGGI

Giovedì 27 marzo

Ore 16.00 Prima manche slalom femminile Sun Valley – Diretta tv su Rai Sport HD ed Eurosport 1

Ore 17.00 Prima manche slalom maschile Sun Valley – Diretta tv su Rai Sport HD ed Eurosport 1

Ore 19.00 Seconda manche slalom femminile Sun Valley – Diretta tv su Rai Sport HD ed Eurosport 1

Ore 20.00 Prima manche slalom maschile Sun Valley – Diretta tv su Rai Sport HD ed Eurosport 1

PROGRAMMA GIGANTE FEMMINILE SUN VALLEY: COME VEDERE LA GARA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD ed Eurosport 1 HD.

Diretta streaming: Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST SLALOM FEMMINILE SUN VALLEY

STARTLIST SLALOM MASCHILE SUN VALLEY

