Collomb quinta nello slalom dei Mondiali Juniores. Oro alla svedese Oehlund

Cornelia Oehlund conferma il pronostico della vigilia e conquista la medaglia d’oro nello slalom femminile dei Mondiali Juniores di sci alpino. La svedese, quinta in Coppa del Mondo al Sestriere, era la grande favorita ed aveva già chiuso in testa la prima manche, confermandosi poi anche nella seconda.

Medaglia d’argento per l’austriaca Leonie Raich, stacca di diciotto centesimi dalla vincitrice. Doppietta per l’Austria sul podio, visto che al terzo posto si è classificata Nathalie Falch, staccata di 30 centesimi dalla testa della classifica. Quarta posizione per la svedese Esther Nordberg a 56 centesimi da Oehlund.

Dopo l’oro in gigante Giorgia Collomb non riesce a bissare il titolo anche in slalom. Purtroppo la valdostana resta giù dal podio, recuperando due posizioni nella seconda manche, ma chiudendo al quinto posto a 76 centesimi dalla vincitrice.

Sesto posto per la norvegese Christina Jacobsen (+0.82) e settimo per la svizzera Faye Buff (+0.84), con entrambe che hanno rimontato undici posizioni nella seconda manche. Ottava l’americana Kjersti Moritz (+0.87), che ha preceduto Emilia Mondinelli (+1.01), brava comunque a recuperare sette posti nella seconda manche.

Purtroppo perde sette posizioni Ambra Pomarè (+1.40), che conclude al tredicesimo posto. Quindicesima Giulia Valleriani (+1.71), mentre è uscita Tatum Bieler.