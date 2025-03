Sci alpino, il francese Flavio Vitale vince il gigante dei Mondiali jr. Lontani gli italiani

Il francese Flavio Vitale si è aggiudicato il titolo iridato nel gigante maschile dei Campionati Mondiali junior 2025 di sci alpino, in corso di svolgimento a Tarvisio. Sulla pista friulana abbiamo assistito ad una gara a senso unico con il transalpino classe 2005 che ha fatto il vuoto, letteralmente, rifilando distacchi pesanti a tutti i rivali.

Flavio Vitale ha concluso la sua prova con il tempo complessivo di 2:01.16, mettendo a segno il miglior crono nella prima manche (58.61) e confermandosi anche nella seconda con un sensazionale 1:02.55. Alle sue spalle, a ben 86 centesimi, il norvegese Rasmus Bakkevig, mentre completa il podio lo svedese Fabian Ax Swartz a 1.25, confermando come i distacchi siano stati amplissimi.

Quarta posizione per un altro norvegese, Sebastian Hagan a 1.29 dalla vetta, quinto il britannico Jack Irving a 1.47, subito davanti al connazionale Freddy Carrick-Smith, sesto a 1.48. Settima posizione per il norvegese Storm Andre Hagen a 1.68, ottava per lo statunitense Jeremy Nolting a 1.78, quindi dalla nona alla undicesima posizione troviamo ben tre francesi: Lio Baraldi a 1.89, Jonas Skabar a 1.94 e Arthur Heude a 1.98.

Come si temeva, invece, gli italiani hanno fatto da spettatori. Il migliore dei nostri è risultato Pietro Bisello, 24° a 3.30, quindi 27° Enrico Valentino Zucchini a 3.72. Non ha completato la seconda manche, infine, Luca Ruffinoni.