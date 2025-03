LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2025 in DIRETTA: debuttano Grassl e Memola, Conti-Macii sognano una medaglia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare dei Campionati Mondiali 2025 di pattinaggio artistico, in scena questa settimana a Boston negli USA, che proseguono con il programma corto della gara maschile e in serata/nottata con il programma libero delle coppie di artistico che assegna le prime medaglie di questa edizione. Mancano ancora all’appello gli atleti russi ma ormai la volata verso Milano-Cortina è lanciatissima e si preannuncia un grande spettacolo, con i primi pass olimpici in palio.

Si parte con ua gara molto attesa dagli azzurri, il programma corto maschile: l’obiettivo degli azzurri, nella fattispecie Daniel Grassl e Nikolaj Memola impegnati nella prova maschile, sarà quello di presentarsi ai Giochi in casa con il contingente di rappresentanti più alto possibile. Un’ambizione concreta che rischia però di mettere una pressione eccessiva sui nostri ragazzi, chiamati a disputare una rassegna iridata in totale tranquillità, pensando più al presente che al futuro. Gareggiare con un peso del genere significa rendere gli scarponcini dei pattini pesantissimi, instabili, precari. L’approccio dovrà essere diverso, anche perché stiamo parlando di due atleti che, invece, potranno sfruttare il palcoscenico iridato per celebrare una stagione di rinascita e consacrazione.

Daniel Grassl, dopo un intero anno di stop forzato, ha dimostrato con i fatti di essere ancora sul pezzo, raccogliendo risultati strabilianti (vedesi la conquista della Finale Grand Prix) e catturando l’attenzione del pubblico con programmi oculati, specie l’apprezzatissimo libero interpretato sul tema di “Billy Elliot“. Per l’altoatesino si tratta di un ritorno. L’ultima volta, nel 2022, arrivò un dodicesimo posto. Lo scenario attuale suggerisce una top 10 più che raggiungibile, con il sogno di scendere sul ghiaccio nel gruppo dei migliori, dove l’atleta di Edoardo De Bernardis merita di stare. Leggermente diversa la situazione di Nikolaj Memola, al debutto assoluto in un Mondiale dopo il meraviglioso argento europeo conquistato a Tallinn a gennaio. Il nativo di Monza dovrà pattinare per sé stesso, pensando solo a godersi il momento facendo affidamento sulle sue migliori caratteristiche e sull’esecuzione di un elemento chiave come il quadruplo lutz. Non serve fare calcoli, né pensare a strategia ad hoc. Per i pass olimpici, basterà fare il proprio. Il resto verrà da sé.

I portacolori italiani battaglieranno in un contesto molto complesso, in cui a recitare il suolo da protagonista sarà un indiavolato Ilia Malinin, pronto a strappare nuovamente la medaglia d’oro tra le mura amiche, proponendo il suo pattinaggio estremo ad un nuovo livello. Nelle scorse gare sono arrivati 7 quadrupli. I tempi sono maturi per un ulteriore upgrade? Lo scopriremo presto. A cercare di mettere il bastone tra le ruote al super quadruplista americano saranno invece due avversari giapponesi: si tratta del Vice Campione Olimpico Yuma “Piuma” Kagiyama e di Shun Sato, apparsi in ottimo spolvero durante questi mesi. Da non sottovalutare inoltre anche il kazako, fresco vincitore dei Four Continents, Mikhaild Shaidorov, così come il francese Adam Siao Him Fa, alle prese con una ripresa molto lenta dall’infortunio per cui ha dovuto rinunciare alle Finali Grand Prix.

La gara delle coppie può essere rappresentata con un’immagine ben precisa: una stanza molto piccola, costellata di cristalli, numerosi e fragilissimi, con all’interno almeno cinque team. Chi fa cadere un pezzo, è fuori. In questo equilibrio precarissimo si muoveranno tutti i big della disciplina, compresi dei battaglieri Sara Conti-Niccolò Macii, motivati a conquistare il secondo metallo iridato della carriera dopo il bronzo del 2023. La specialità è contrassegnata da un livello molto simile da parte di tutti i migliori rappresentanti più in lizza, fattore che ha costretto i diretti interessati ad innalzare il proprio livello per raccogliere quanti più punti possibili. Ma basta un errore, anche molto piccolo, per poter perdere posizioni importanti. La perfezione, mai come in questa occasione, sarà un elemento fondamentale per poter sperare per il podio.

Attenzione però. Il fatto che ci sia grande equilibrio non esclude la presenza di alcuni binomi favoriti. Andando a scandagliare la pulizia nei due programmi, a partire un passettino avanti rispetto agli altri saranno i tedeschi Campioni d’Europa Minerva Fabienne Hase-Nikita Volodin, seguiti dai fenomeni giapponesi Riku Miura-Ryuichi Kihara, alle prese talvolta con qualche defaillance negli elementi di salto in parallelo. Stabili e continuativi anche gli azzurri Conti-Macii che, dopo un anno incolore, hanno ritrovato la flemma che ha caratterizzato l’annata sportiva 2022-2023. Per gli allievi di Barbara Luoni sarà fondamentale rimanere attaccati al gruppo di testa nello short, per poi giocarsi le proprie carte in un libero che promette spettacolo. Un concetto con cui faranno i conti anche altre coppie: a cominciare dai detentori del titolo canadesi Deanna Stellato Dudek-Maxime Deschamps, passando per gli aggressivi georgiani Anastasiia Metelkina-Luka Berulava senza dimenticare anche i fastidiosi Maria Pavlova-Alexei Sviatchenko e gli altri italiani Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini che, se mettono tutto a posto, possono davvero dare fastidio a chiunque. Sarà una gara al cardiopalma.

