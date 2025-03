LIVE Paolini-Cristian, WTA Indian Wells 2025 in DIRETTA: c’è la rumena nella notte sulla strada verso gli ottavi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della partita di 3° turno del WTA 1000 di Indian Wells tra Jasmine Paolini e la rumena Jaqueline Cristian, si gioca per issarsi in ottavi di finale contro Kasatkina-Samsonova.

Partita che vede l’azzurra di Bagni di Lucca stra-favorita per issarsi nuovamente in ottavi di finale, dove nel 2024 fu sconfitta dalla russa Anastasia Potapova in 3 parziali. C’è quest’anno la possibilità di far meglio per una Paolini che si è salvata all’esordio contro la pericolosissima americana Iva Jovic. Oggi, sulla carta, dovrebbe fare un sol boccone della romena, per poi giocarsi un posto ai quarti contro una delle russe preanzi citate.

Ci sono tre precedenti, ma molto datati e tutti in favore dell’azzurra che guida per 3-0, l’ultimo tuttavia si è giocato nel 2019. Partita che si giocherà non prima delle 4:00 di mattina, ma non prima della conclusione dell’interessantissima sfida di 3° turno maschile tra Alcaraz e Shapovalov. Se vince Paolini accorcia su Madison Keys, al momento 6^ in Classifica WTA.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della partita di 3° turno del WTA 1000 di Indian Wells tra Jasmine Paolini e Jaqueline Cristian (ROU). Si gioca non prima delle 4:00, vi aspettiamo!