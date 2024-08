Jasmine Paolini raggiante dopo l’oro: “Tenere la medaglia al collo è una cosa unica! E’ stata dura vincere questa partita”

Un anno magico, culminato nell’oro vinto poche ore fa nel torneo di doppio femminile – in coppia con Sara Errani – alle Olimpiadi di Parigi 2024. Jasmine Paolini, dopo le finali perse in singolare al Roland Garros e a Wimbledon, può finalmente alzare le braccia al cielo e mettersi una medaglia pesantissima al collo.

Intervenuta in conferenza stampa, la toscana ha detto: “E’ qualcosa di speciale tenere questa medaglia al collo, è stato tutto bellissimo: vincere, vincere in doppio e vincere qui. E’ un’emozione e una soddisfazione che solo pochi mesi fa non potevo nemmeno immaginare. Provo tanta gioia, solo tanta gioia. E’ una medaglia speciale, nella mia carriera prima di ricevere la proposta di Sara non avevo mai pensato in effetti a provare a centrare un obiettivo simile”.

Poi, sulla partita, risoltasi per 10-7 al match tiebreak, la tennista classe 1996 ha affermato: “È stato difficilissimo. Io ero entrata molto tesa e facevo fatica, poi un pochino la tensione è andata via e abbiamo iniziato a giocare meglio. Ho iniziato a sorridere di più e a mandare via la tensione, mi sono sciolta. È stata dura ma siamo contentissime. Veramente un’emozione unica”.