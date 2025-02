Motocross, Mondiale MXGP 2025: saranno tre i piloti italiani

Sarà un fine settimana da “primo giorno di scuola” per i motori: comincerà il Motomondiale 2025 dalla Thailandia, ma comincerà anche il Mondiale motocross 2025 con la prima tappa in Argentina, a Cordoba e gli italiani che saranno particolarmente attesi.

In tutto sono tre i piloti nostrani che saranno al via di questo campionato MXGP, cercando di migliorare i risultati dell’anno scorso: piano piano si sta formando un movimento fruttuoso dopo il ritiro di un’icona inarrivabile come Tony Cairoli. In partenza ci saranno Mattia Guadagnini con l’Aruba.it Ducati Factory MX Team, Andrea Bonacorsi con la Fantic Factory Racing MXGP e Alberto Forato con Team Honda Motoblouz SR Motul.

Mattia Guadagnini-Ducati sarà un binomio per tanti aspetti da valutare: pilota da ritrovare dopo gli acciacchi e le problematiche dello scorso anno, moto che è di fatto al debutto. Una bella scommessa che si spera possa portare il veneto ad altissimi livelli: il talento e la stoffa si sono visti in passato, ma spesso è stato limitato da problemi di varia natura.

Andrea Bonacorsi è arrivato invece in Fantic, casa con la quale ha un ottimo ricordo, poiché vinse il titolo europeo 125cc nel 2020. Con la XXF 450 può trovarsi molto bene e, dopo il passaggio dello scorso anno dalla MX2 alla MXGP, ecco che i risultati potrebbero ulteriormente crescere.

Infine c’è Alberto Forato, che correrà con uno dei migliori team privati del Mondiale dopo la chiusura del team Standing Construct. La sua nuova sistemazione sarà quindi un’incognita, ma l’italiano potrebbe confermarsi un’eccellenza tra i piloti privati.