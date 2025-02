Calendario Mondiale Motocross 2025: programma MXGP e MX2, le date di tutti i GP

Presto torneranno ad accendersi i motori nel Mondiale 2025 di Motocross. Messa alle spalle la stagione precedente, con le vittorie in MXGP dello spagnolo Jorge Prado su GasGas e dell’olandese Kay de Wolf su Husqvarna in MX2, il percorso dei centauri dello sterrato riprende con grande voglia di far bene. Un’avventura lunga con ben 20 tappe da affrontare e Motocross delle Nazioni a suggellare il termine, in programma il 5 ottobre a Crawfordsville (USA).

Si partirà dall’appuntamento in Argentina, a Cordoba, nel week end del 2 marzo, A seguire ci sarà il GP di Castiglia e La Mancha di Cozar del 16 marzo. Primo round nel Vecchio Continente con la tappa a St. Jean d’Angely in Francia il 23 marzo, a rappresentare il GP d’Europa. Ad aprile sarà il Bel Paese a bussare alle porte: prima il GP di Sardegna del 6 aprile a Riola Sardo e poi una settimana dopo (13 aprile) si gareggerà a Pietramurata per il GP del Trentino. Sarà poi la volta della Svizzera con il GP di Frauenfeld in programma il 19-21 aprile.

A maggio si andrà in Portogallo per il GP di Agueda (4 maggio), quindi sette giorni dopo sarà la Spagna (Lugo) a ospitare un altro appuntamento del Mondiale 2025. Il 25 maggio si correrà a Ernéè (Francia). Giugno si aprirà il primo giorno con il GP di Germania a Teutschenthal, a precedere i round di Kegums (Lettonia) l’8 giugno e di Matterley Basin (Gran Bretagna) e il 22 giugno. Nel mese di luglio vi saranno gli appuntamenti in Indonesia e in Cechia.

Ad agosto altri 3 week end: Gran Premio delle Fiandre (Belgio) a Lommel il 3 agosto, quindi Gran Premio della Svezia di Uddevalla il 17 agosto e Gran Premio d’Olanda di Arnhem del 24 agosto. Nel mese di settembre assisteremo al Gran Premio di Turchia del 7 settembre a Afyonkarahisar, prima del Gran Premio di Cina di Shanghai e l’ultima tappa rappresentata dal Gran Premio d’Australia del 21 a Darwin.

CALENDARIO MONDIALE MOTOCROSS 2025

1) 2 marzo GP Argentina – Cordoba

2) 16 marzo GP Castilla la Mancha – Cozar

3) 23 marzo GP Europa – St. Jean d’Angely (Francia)

4) 6 aprile GP Sardegna – Riola Sardo

5) 13 aprile GP Trentino – Pietramurata

6) 21 aprile GP Svizzera – Frauenfelf

7) 4 maggio GP Portogallo – Agueda

8) 11 maggio GP Spagna – Lugo

9) 25 maggio GP Francia – Ernee

10) 1 giugno GP Germania – Teutschenthal

11) 8 giugno GP Lettonia – Kegums

12) 22 giugno GP Gran Bretagna – Matterley Basin

13) 6 luglio GP Indonesia – ancora da decidere

14) 27 luglio GP Repubblica Ceca – Loket

15) 3 agosto GP Fiandre – Lommel

16) 17 agosto GP Svezia – Uddevalla

17) 24 agosto GP Olanda – Arnhem

18) 7 settembre GP Turchia – Afyonkarahisar

19) 14 settembre GP Cina – Shanghai

20) 21 settembre GP Australia – Darwin

5 ottobre Motocross delle Nazioni – Crawfordsville, Indiana