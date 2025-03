Pallamano, Bob Hanning: “Non vedo l’ora di iniziare. Faremo pochi cambi, vogliamo far rendere tutti al massimo”

Verso il doppio impegno contro la Lettonia, con una novità – la più importante di tutte – in panchina. L’Italia della pallamano, dopo essersi messa alle spalle uno straordinario Mondiale, è pronta a ripartire con l’obiettivo di qualificarsi agli Europei 2026.

Gli azzurri hanno cambiato guida tecnica: da Riccardo Trillini a Bob Hanning. Un tecnico, il tedesco, che non ha bisogno di presentazioni, visto il suo curriculum, nel mondo pallamanistico.

Prima di partire verso Jelgava per la partita in trasferta contro i baltici, in programma giovedì 13 marzo alle ore 18:40, Hanning ha dichiarato al sito FIGH: “Sono molto felice e orgoglioso di potere iniziare il mio lavoro con l’Italia. L’accoglienza è stata fantastica e l’atmosfera in squadra è ottima. Iniziamo un lavoro importante”.

“Non cambieremo molto. La squadra – ha aggiunto – ha giocato molto bene negli ultimi impegni, prima nelle qualificazioni e poi ai Mondiali, per cui non ci saranno grandi variazioni. C’è sicuramente grande fiducia e lavoreremo per compiere un ulteriore passo in avanti, facendo il meglio per la squadra. Ad esempio cercheremo di inserire qualche ulteriore variante difensiva rispetto alla 6-0 e alla 5-1 che sono già state attuate.

Infine Bob Hanning ha concluso dicendo: “In generale l’obiettivo è quello di fare rendere al massimo tutti i giocatori, facendoli uscire dalla loro zona di comfort e continuando a migliorare. Non sono qui per dire cosa fare o non fare solo perché vengo dalla Germania o dalla Bundesliga, ma il mio intento è mettere a disposizione consigli e idee per il progresso della pallamano italiana”.



La classifica aggiornata del Gruppo 4 di qualificazione agli Europei 2026:

Spagna 4 pti, ITALIA 2, Serbia 2, Lettonia 0



FORMULA. Si qualificano alla fase finale degli EHF EURO 2026 le prime due di ciascun girone, a cui si aggiungono le quattro migliori terze di tutti gli otto gruppi. La classifica delle terze viene stilata tenendo conto esclusivamente dei risultati ottenuti contro prima e seconda del proprio raggruppamento.