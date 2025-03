Pallamano: i convocati dell’Italia per le sfide contro la Lettonia. Le prime scelte di Bob Hanning

Dopo gli straordinari Mondiali 2025 chiusi al 16esimo posto, miglior risultato di sempre, l’Italia della pallamano è pronta a ripartire riprendendo il suo percorso di qualificazione verso gli Europei 2026.

E’ cambiata la guida tecnica, ora c’è un nuovo DT: da Riccardo Trillini si è passati a Bob Hanning. E proprio il tecnico tedesco, in vista del doppio impegno contro la Lettonia, 13 marzo (18:40, in trasferta) e 16 marzo (18:00, in casa a Oristano) ha reso nota la prima lista dei suoi convocati.

Sono 19 i selezionati dall’allenatore, che ha portato la squadra a Cologne (Brescia) per svolgere gli ultimi allenamenti prima della partenza per la destinazione baltica di Jelgava.

“Considerando le assenze di Endrit Iballi e Andrea Colleluori per infortunio – ha affermato Bob Hanning al sito FIGH – abbiamo convocato a Cologne un roster di 19 atleti per avere la possibilità di vedere più giocatori in vista della partita contro la Lettonia. Sono due partite subito molto importanti e che dobbiamo vincere. Ho avuto modo di incontrare i giocatori, parlare con loro nel corso di alcune riunioni, incontri individuali o telefonate. Saranno giorni importanti, in cui lavoreremo con tutto lo staff per organizzare le attività della Nazionale. È molto importante lavorare tutti insieme verso un’unica direzione: Federazione, club e tifosi, tutti assieme ai giocatori per affrontare queste partite e proseguire nel percorso di questa Nazionale. Non esiste una via tedesca o spagnola: c’è solamente una strada italiana. Lavoreremo in questa direzione”.

Di seguito l’elenco completo dei dei convocati: fra loro vi sono le certezze rappresentante da Domenico Ebner fra i pali, Leo Prantner fra le ali, Simone e Marco Mengon come centrali, insieme a Davide Bulzamini e Giacomo Savini da terzini, e il pivot-capitano Andrea Parisini.

PORTIERI: Domenico Ebner (PO – 1994 – Leipzig\GER), Alessandro Leban (PO – 1998 – Junior Fasano), Giovanni Pavani (PO – 2000 – Raimond Sassari)

ALI: Tommaso De Angelis (AS – 2005 – BM Benidorm/ESP), Jeremi Pirani (AS – 1994 – Trembelay/FRA), Umberto Bronzo (AD – 2000 – Raimond Sassari), Leo Prantner (AD – 2001 – Füchse Berlin/GER)

TERZINI E CENTRALI: Simone Mengon (CE/TS – 2000 – Eisenach/GER), Christian Manojlovic (CE/TS – 2005 – Timisoara/ROU), Marco Mengon (CE/TS – 2000 – Selestat/FRA), Davide Bulzamini (TS – 1995 – Conversano), Mikael Helmersson (TS – 2003 – Coburg/GER), Pablo Marrochi (CE – 1986 – Conversano), Giacomo Savini (TD/CE – 1998 – Cassano Magnago), Thomas Bortoli (TD – 2002 – Istres Provence/FRA), Marco Zanon (TD – 2004 – Bolzano)

PIVOT: Andrea Parisini (PI – 1994 – PAUC/FRA), Tommaso Romei (PI – 2003 – Alperia Black Devils), Gabriele Sontacchi (PI – 2003 – Bolzano)

STAFF TECNICO: Bob Hanning (DT), Jürgen Prantner (vice-allenatore), Emanuele Panetti (match analyst)

STAFF MEDICO: Roberto De Gregorio (medico), Francesco Loiacono (fisioterapista)

DELEGATO FIGH: Silvano Seca

La classifica aggiornata del Gruppo 4 di qualificazione agli Europei 2026:

Spagna 4 pti, ITALIA 2, Serbia 2, Lettonia 0

Spagna-Italia 31-30 (06/11/2024)

Italia-Serbia 31-30 (10/11/2024)

FORMULA. Si qualificano alla fase finale degli EHF EURO 2026 le prime due di ciascun girone, a cui si aggiungono le quattro migliori terze di tutti gli otto gruppi. La classifica delle terze viene stilata tenendo conto esclusivamente dei risultati ottenuti contro prima e seconda del proprio raggruppamento.